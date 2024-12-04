新北十二股圳木棧道護欄腐朽 樹林公所拚2年內全面升級

位於新北樹林的十二股圳木棧道是在地民眾通行、休憩好去處，但近期幾次颱風已造成多處護欄腐朽，民眾運動或休憩時暗藏危機。新北市議員廖宜琨表示，接到不少民眾陳情，因此邀有關單位會勘；樹林區公所表示，過去幾年持續更新維護與升級，現在也有經費拚兩年內升級完畢。

早期引大漢溪水灌溉樹林地區農田的十二股圳，位樹林市區，10多年前鋪設木棧道成為樹林民眾的休閒好地方，但木棧道使用多年後腐壞、毀損情形嚴重，區公所年年都得花費大筆經費修繕。2018年改以耐用性較高的塑木取代原本的原木，雖全面更新，但近期受到風雨侵蝕。

廖宜琨表示，十二股圳木棧道是日常散步休憩的場所，更是樹林區一個充滿自然魅力的重要景點，但現在的毀損情況讓大家對安全產生了極大的憂慮，接到不少陳情；民眾憂心扶手護欄腐蝕會造成危險，尤其一些民眾會在上面伸展筋骨，若腐蝕造成斷裂，恐傷害民眾身體安全。

廖宜琨指出，他因此邀集新北市府相關單位以及在地的樹德里里長陳雲明會勘。經現場評估，木棧道全長約600米，各路段損壞情況不一，為確保整體的安全與便利使用，有必要全面整修，預估經費約需1200萬，也盼市府能早日啟動，讓民眾重拾安全又美麗的十二股圳木棧道。

樹林區公所工務課長廖國凱說明，十二股圳木棧道是周圍居民返家必經之路，尤其周圍有樹人家商等學校，使用率高，以前使用原木，每次風吹日曬雨淋就容易腐朽，五年前左右開始將地坪全面換成塑木，圍欄則是每年編列經費更新維護，並逐一改為塑木。