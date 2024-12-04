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新北貢寮日照據點課程豐富 帶長者認識精油紓壓

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮日照據點帶長者手做精油沐浴粉DIY，讓長者直呼新鮮有趣，都很樂在其中。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮日照據點帶長者手做精油沐浴粉DIY，讓長者直呼新鮮有趣，都很樂在其中。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區守望相助協會承辦的貢寮日照據點，每周都有多元豐富的課程，充實長者的晚年生活，今(4)日由台灣藥草香育國際交流協會帶來精油的教學，除了教長者認識精油，也帶長者手做精油沐浴粉DIY，讓長者直呼新鮮有趣，都很樂在其中。

在手中滴幾滴精油，用手搓一會兒，靠近鼻子一聞，療癒的香氣撲鼻而來，接著在老師的解說下，將手上的精油涂抹於眼周，肩頸等部位，充分感受精油按摩的帶來的感受，貢寮日照的阿公阿嬤首次接觸到精油，覺得很新鮮又有趣。

貢寮區守望相助協會理事長吳勝福表示，日照據點目前固定有19位長者，每天都會到據點來，除了為他們提供豐富營養的餐點，也安排多元課程讓長者到據點學習新東西，像今天的精油課程，讓長者透過精油不僅可以按摩，還可以做成沐浴粉，真的很紓壓。

按摩 沐浴 貢寮

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