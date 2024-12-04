新北貢寮日照據點課程豐富 帶長者認識精油紓壓
由貢寮區守望相助協會承辦的貢寮日照據點，每周都有多元豐富的課程，充實長者的晚年生活，今(4)日由台灣藥草香育國際交流協會帶來精油的教學，除了教長者認識精油，也帶長者手做精油沐浴粉DIY，讓長者直呼新鮮有趣，都很樂在其中。
在手中滴幾滴精油，用手搓一會兒，靠近鼻子一聞，療癒的香氣撲鼻而來，接著在老師的解說下，將手上的精油涂抹於眼周，肩頸等部位，充分感受精油按摩的帶來的感受，貢寮日照的阿公阿嬤首次接觸到精油，覺得很新鮮又有趣。
貢寮區守望相助協會理事長吳勝福表示，日照據點目前固定有19位長者，每天都會到據點來，除了為他們提供豐富營養的餐點，也安排多元課程讓長者到據點學習新東西，像今天的精油課程，讓長者透過精油不僅可以按摩，還可以做成沐浴粉，真的很紓壓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言