北市跨年加上阿妹演唱會湧人潮 信義區里長憂心環境負荷

台北市跨年活動碰上天后張惠妹登台北大巨蛋，屆時信義區及大安、松山周邊湧入20多萬人潮，北市府計畫延長活動時間並疏導人潮搭乘松山新店線，不過周邊里長坦言，不擔心是騙人；尤其大巨蛋售票營業，對里民來說非公益性質，只能靜觀其變。

大巨蛋後方、松山區復盛里長張晉維表示，車流部分通常都會是從忠孝東路進出，反而不太擔心，比較要觀察的是大巨蛋演唱會的震動、音響會不會影響里民，「尤其周杰倫演唱會即將開唱，可以作為一些指標。」

面對北市府今年疏散人潮至松山新店線，張晉維也說，其實難免會有些擔憂，但大家遵守秩序、平靜散場就能相互尊重。

信義區新仁里長吳建德說，過去演唱會屬於公益性質，里民也習以為常，當作節慶過年，但這次大巨蛋是售票營業，對於里民來說就不是公益，勢必也會造成更大困擾。

吳建德說，最近也有受邀參加市府召開的跨年交維計畫，基本上都是遠雄壓著市府，雖然說會引導人潮，但肯定仍是一種負擔，「尤其人群不好控制預測，周遭的居民里長會議中很不悅；他們營業，但我們在提供公共空間，還是靜觀其變一句話。」