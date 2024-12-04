新北社區照顧關懷據點20年 成果展7日登場還能抽機票

新北市歡慶社區照顧關懷據點設立20週年，將把「社區照顧關懷據點」搬到板橋第一運動場外廣場舉辦成果展，集結超過40項免費體驗活動，讓民眾一站體驗全新北據點服務。除有藝人白冰冰領軍主持歡樂頌演唱會，新北市長侯友宜也將在現場加碼抽出兩張沖繩來回機票等百項獎品。

社會局表示，近年提倡長輩要活出「晚美人生」，社區照顧關懷據點從2005年成立至今，服務內容從餐飲服務、關懷訪視、電話問安、健康促進，逐步發展到多元社會參與活動、預防延緩失能課程及生理量測數值管理，近年更因應超高齡化社會來臨，開辦肌力、腦力激發、數位知能及靈性照顧課程，甚至還有發展共生社區，不停創新服務，希望讓長輩能健康老、幸福老。

社會局長李美珍表示，「加入據點永遠不嫌晚」，為了讓新北市民都能更了解社區照顧關懷據點的功能與成果，今年特別擴大舉辦「歡聚20年，舞銀來作伙」成果展，邀集80個社區關懷據點承辦單位、攤位，展現他們陪伴長輩發展人生第二春的成果，現場攤位將聚集新北市所有據點服務，要展現新北市的長輩，就是全台灣最有活力的長輩。