推廣庶民美食 新北經發局2025年將推黑白切、油飯節活動

庶民美食深受大眾歡迎，也是許多人共同回憶。新北市經發局表示，預計明年依序推出三大新活動，包含「新北黑白切」、「府中夏日派對」及「新北油飯節」，推廣庶民美食，新北市長侯友宜也說，最棒的生活回味都在菜市場。

經發局長盛筱蓉今天在市政會議上專案報告，盛筱蓉表示，新北以打造庶民經濟串起人與人之間的人情味，包括今年度由經濟部辦理「優良市集暨樂活名攤」評核中，新北推動5座市場榮獲5星市集榮譽、4星以上樂活名攤數量為全國第一。

此外，藉由「新北嚴選」品牌意象推廣在地特色的優質好物及美食店家，為產業創造最大商機。結合跨局處推動年貨大街、情人節市集、鶯歌嘉年華、府中奇幻城以及耶誕市集等特色活動，促進新北消費經濟及活絡商圈發展。

盛筱蓉指出，最令人期待的是，2025年預計舉辦「新北黑白切」、「府中夏日派對」及「新北油飯節」等系列活動，用庶民美食來場直球對決的競賽，邀民眾一同探索心中的美食記憶，展現最具人情味的經濟活力。

談到喜愛的庶民美食，侯友宜說，像豬腳飯、滷肉飯，又最喜歡吃滷蛋，這個都是他喜歡吃的，「只要看到豬系列我都昏了啦」，他從小就吃黑白切，他是市場長大的，最棒的生活回味就在菜市場。