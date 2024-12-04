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社工留不住 新北擬推租屋補助並爭取都會加給8000元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜（右）質詢社工留才議題。記者葉德正／攝影
新北市議員陳乃瑜（右）質詢社工留才議題。記者葉德正／攝影

社工人力荒持續中，新北市議會目前正審查預算，議員對新北年輕社工離職率極高，要求市府提出留才措施。社會局長李美珍表示，除向中央爭取都會加給，盼比照軍警繁重加給8000元，另也在討論久任獎金，且分析社工離職原因多是返鄉減輕經濟負擔，市府正研擬提供是否租屋補助，盼能留才。

新北市議員陳乃瑜表示，苗栗縣除提供激勵獎金，也提供進修、考試補助，還有社工國內外觀摩培育等補助方案，吸引不少年輕社工注意，新北人口眾多，工作更加繁重，卻看不到相關福利，新北如何有效育才與留才？

社會局長李美珍說，在育才方面，新北市除社工助理持續留任，也擴大招募實習生，目前14個社福中心都會如此辦理，以過往經驗，這些社工因為對工作環境較熟悉，留下來的意願也會比較高。

陳乃瑜質疑，新北市年資5年以下社工離職率高達38％，大家都逃之夭夭，難道找更年輕、更好壓榨的實習生、助理，就能改善社工工作環境？市府應檢討為何年輕社工留不著。

李美珍表示，目前新北將跟中央爭取都會加給，希望數字比照軍警8000元，另外久任獎金也即將上路。

李美珍說，社會局分析離職社工原因，大部分都是返鄉居多，目前全國社工薪水一樣多，大部分都想要就近回到家裡，目前正在討論是否提供「租屋補助」，盼能留才，提升職場友善、完善培訓。

社工 離職

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