新北歡樂耶誕城異國體驗 漫遊德式氛圍耶誕市集

全臺最具話題性的「2024新北歡樂耶誕城」即將迎來濃濃的異國風情，今年再度與德國經濟辦事處合作，於12/6(五)至12/8(日)舉辦「魔幻夢境德國耶誕市集」，集結德國特有風格文化，現場滿載令人垂涎的歐式美食及精緻獨特的德國商品，市民廣場將化身最道地的德國耶誕村，帶給民眾魔幻溫馨的節慶氛圍！

觀旅局表示，耶誕市集最早可以追溯到中世紀的歐洲地區，當時主要是冬季市場的一部分，目的是讓人們在寒冷的冬季購買必需品，並為耶誕節慶祝活動做準備。為了讓台灣民眾體驗德國歷史悠久的異國氣氛，新北歡樂耶誕城再度與德國經濟辦事處合作，於新北市市民廣場舉辦「魔幻夢境德國耶誕市集」，現場攤位風格多樣，包含經典的德國豬腳、德式香腸、烘焙麵包及家家戶戶必備的德式點心「史多倫」等美味佳餚，香味四溢令人食指大動，還有暖身暖心的熱紅酒及啤酒，喝一口就能療癒身心，彷彿徜徉在歐洲當地市集般地好吃又好逛。

除了德國美食，還有豐富多元的德製精選商品直送來臺，家居裝飾、精緻工藝品及玩具禮品等，在「魔幻夢境德國耶誕市集」一次網羅！此外，連續三日下午在舞臺區也有節慶寓意各式活動及表演，將邀請臺德樂團演出一連串耶誕歌曲，另有付費DIY活動，包含花朵禮物、迷你耶誕樹及水凝膠芳香公仔等製作體驗，活動最後也將有大家最期待的耶誕老人驚喜現身，帶給民眾難忘的德式耶誕佳節。

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