上海派副市長赴雙城論壇不對等？市議員顏若芳：已不對等15年

台北、上海雙方上午10時共同宣布今年雙城論壇將於12月17日在台北舉辦，台北市議員顏若芳指出，蔣萬安說雙方秉持對等尊嚴善意互惠四大原則，但雙城論壇引發不對等、公布期程延遲等爭議，已成「四大謊言」讓雙城論壇淪為奉承大陸的「統戰論壇」。

顏若芳指出，首先是「對等」，雙城論壇過去15年來，都是台北、上海輪流舉辦，但每次上海辦，台北市長總會親自出席；輪到台北辦實體論壇時，上海方卻派副市長出席。她質疑，說是對等，不如說是台北市府的熱臉貼冷屁股，請問蔣萬安，對等何在？

她說，第二個是「尊嚴」，2021年的雙城論壇，上海市長龔正在台上高喊「兩岸同胞都中國人」、「中華民族偉大復興」，吃盡台灣人豆腐，事後北市府仍悶不吭聲。她也質疑，但其實中國官員、官媒透過雙城論壇吃台灣豆腐，也已經不是第一次了，請問蔣萬安，這樣的雙城論壇尊嚴何在？

顏若芳表示，第三是「善意」，蔣萬安在競選台北市長時曾承諾，共軍擾台就不辦雙城論壇，但時至今日，共機共艦持續擾台，卻不見蔣萬安再提當初的承諾，甚至在今年5月24日中國解放軍釋出的模擬動畫中，還示意要轟炸台北市，她質問蔣萬安「善意何在」。

顏若芳指出，第四個「互惠」，雙城論壇舉辦15年來，北市府只會以台北向上海學習建置「大數據中心」為例來招搖撞騙，但實際上前北市府資訊局長呂新科早就說過，大數據中心多為參考歐洲、新加坡國家案例建置。另外，雙城論壇簽署的備忘錄，也早被揭露多無成效，她續問蔣萬安，互惠成果何在？

她建議，「四大神主牌」已經崩毀、謊言也早被戳破，北市府與其繼續緊抱大陸，不如把眼界打開、看看世界，爭取與亞洲更多國際級都市舉凡東京、首爾合作辦理雙城論壇，才是城市交流的互惠之道。