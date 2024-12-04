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史上最高跨年人流！北市府請張惠妹演唱會拉長到凌晨一點半

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大巨蛋跨年當天也有演唱會，屆時交通需要分散。本報資料照
大巨蛋跨年當天也有演唱會，屆時交通需要分散。本報資料照

台北市今年跨年活動將碰上天后張惠妹也在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，信義區預估擠入逾20萬人，恐成史上最高跨年人流。副市長李四川今開應變會議，請張惠妹演唱會拉長到凌晨1點半，避免太早結束，演唱會人流與市府的跨年演唱會人潮交織。

交通局長謝銘鴻在應變會議會後表示，以往的最High新年城約莫17萬多人參與，大巨蛋演唱會則預估4萬多人，跨年預估人流達到20多萬人，因此當初有考量希望利用時間將人潮逐一分流，經過和張惠妹演唱會主辦方討論，把時間延長到凌晨1點半。

同時，謝銘鴻說，避免集中在捷運，造成通道負荷量過大，策略就是將人潮引導到地面層，「封路所以活動空間大。」以前市府的跨年都是利用板南線、淡水信義線，今年運能增加松山新店線，透過綠色運輸接駁車將人潮帶離，「以不能有踩踏事件為最基本原則。」

謝銘鴻說，12月31日當天，光復南路以西到敦化南路也計畫將人行道機車列為禁停，晚上散場時才會寬敞，這部分宣傳上會請觀傳局統一製作圖卡、短片宣導，交通管制也維持觀傳局的三階段範圍。

謝銘鴻說，大巨蛋演唱會活動原則下午6點車輛開始只出不進，演唱會主辦方也單位希望搭乘大眾運輸過來，先疏散人再疏散車。

交通局交治科長林育生補充，張惠妹演唱會主辦方也有共識，不管歌手幾點結束，周邊商品販售、互動活動都會延長到1月1日的凌晨1點半，同時國父紀念館也會發出空車。

林育生也說，當天不開放大巨蛋Gate6、7，忠孝東路四段地下連通道會比照市府連通道關閉，平面人潮主要透過松菸疏散。

大巨蛋 演唱會 跨年

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