錯開北市跨年晚會人潮 張惠妹演唱會延後散場

台北市跨年晚會碰上歌后張惠妹大巨蛋開唱，預期人潮將破20萬人次。為順利完成疏運，雙方今天開會達成共識，演唱會活動將延長至隔天凌晨1時30分，錯開2活動散場人潮。

台北市副市長李四川今天邀集交通局、警察局、觀傳局及捷運公司召開跨局處會議，與遠雄巨蛋公司、張惠妹演唱會主辦單位討論跨年夜人潮疏散與交通維持計畫。

台北市交通局長謝銘鴻會後接受媒體聯訪說明，會中主要達成4點結論，首先是除了往年的3線散場接駁車外，還會在大巨蛋光復南路側增開一條往捷運松山新店線的接駁車，充分運用捷運路網疏運。

此外，謝銘鴻感謝張惠妹演唱會主辦單位配合，願意透過販售周邊、互動式攤位等，將活動時間延長到凌晨1時30分，錯開市府前廣場散場人潮，並協助規劃分時分區離場及宣導歌迷搭捷運、不開車。

謝銘鴻說，第3點結論是利用平面空間疏散，所以大巨蛋通往捷運國父紀念館站的地下通廊，屆時都會比照捷運市政府站地下連通道等實施管制，引導歌迷往北走，同時避免人潮在捷運國父紀念館站5號出口前聚集，導致踩踏風險。

謝銘鴻接續表示，考量離場人潮可能會走到捷運忠孝敦化站搭車，所以光復南路以西到捷運忠孝敦化站的兩側人行道機慢車停放區，31日當天都會公告禁停，讓行人有更多步行空間、疏散更安全。

至於周邊交通管制，謝銘鴻說，預計會維持往年的3階段管制，範圍及時間都不會改變，位於管制範圍內的大巨蛋停車場也會配合實施只出不進、禁止進出等措施，所以再次呼籲民眾不要開車，否則可能到隔天凌晨2時甚至3時才能駛離。

謝銘鴻表示，跨年晚會及張惠妹演唱會的主辦單位將依據今天討論結果修正交維計畫，預計12月中旬定案，屆時將再舉行記者會宣布細節，並請觀傳局製作圖卡宣傳。