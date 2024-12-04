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北市幼兒園腸病毒停課近2千班 雙薪家庭大嘆求助無門

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
腸病毒疫情一波波，北市今年8個月都是流行警訊期，幼兒園已逾1800班因此停課。此為示意圖。圖／聯合報系資料照
腸病毒疫情一波波，北市今年8個月都是流行警訊期，幼兒園已逾1800班因此停課。此為示意圖。圖／聯合報系資料照

腸病毒疫情一波波，北市今年8個月都是流行警訊期，幼兒園已逾1800班因此停課，雙薪家庭無奈此狀況時不時發生，假不夠請、找臨托又一筆錢，向政府求助無門，議員也質疑市府祭獎勵催生卻無相關補助，要求停班臨托補助可行性。市長蔣萬安承諾一個月擬定初步改善計畫。

北市腸病毒流行警訊期是3月至6月、9月至12月共244天，幼兒園、托嬰中心7日內同一班有2人以上得腸病毒就得停課7天，今年截至11月下旬國中以下累計通報2萬1290人次，共有2766班停課，其中幼兒園1840班居冠。

汪志冰表示，一名老師陳情提及孩子就讀幼兒園階段，近來因腸病毒疫情平均1至2個月就停課1次，實際狀況甚至更頻繁，致電1999卻未獲得具體回應。

她指出，家長面臨首要難題是家庭照顧假不足，有位爸爸無奈夫妻倆的假全用上仍不夠；二是經濟負擔沈重，林托中心無法收因腸病毒停課受影響的學生，若找保母到府臨托8小時、市場行情2800元至3200元，每次停課7天，額外支出2萬元上下，遑論疫情一波波；再者是缺乏親友後援支持，工作、家庭兩頭燒。

汪志冰發現，北市兒童臨托補助對象僅原住民、中低收入戶與身心障礙等族群，一般民眾卻是零元，直呼蔣萬安祭政策獎勵鼓勵生育，雖有長期托育補助，臨托卻付諸闕如。要求向中央反映家庭照顧假不足、考慮停班臨托補助可行性，以及推動企業支持，減少勞工請假遭遇阻力與責難。

社會局長姚淑文回應，北市目前約2700人從事保母工作，4成、約1000人為正職、長期約定的到宅保母，因他們已在收托中，臨托相對困難，有證照、可被臨時托育的保母約1、2000人，她坦言可供服務者確實非常不足，價格也要與保母議價。

育有3寶蔣萬安說，老三得過3次腸病毒，班上同學就得停課，太太必須照顧也很辛苦。雙薪家庭非常困擾，請假、找臨托困難，只能找到府托育。他承諾一個月擬定初步改善計畫，由衛生局主責，邀集教育局、社會局跨局處討論，以及勞動局如何鼓勵民間企業一起給予友善對應作法。

保母 停課 腸病毒

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