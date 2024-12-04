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北市運動中心行銷大陸選手 民進黨議員批：長他人志氣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市中山運動中心竟高掛大陸羽球選手的看板，議員批評毫不遮掩、長他人志氣。圖／議員陳怡君提供
台北市中山運動中心竟高掛大陸羽球選手的看板，議員批評毫不遮掩、長他人志氣。圖／議員陳怡君提供

運動中心常宣傳運動選手，但台北市議員陳怡君指出，有眼尖民眾發現，台北市中山運動中心竟高掛大陸羽球選手的看板，且從柯文哲市長時懸掛至今，市長蔣萬安卻「該察覺而未察覺」，難道台灣沒有自己的名將？長他人志氣。台北市體育局表示，希望外界勿再以政治侷限台灣體育發展視野。

陳怡君說，運動中心羽球場的看板上不僅未見任何台灣選手，且全部都是大陸選手的揮拍英姿，而且還具名道姓地大肆宣傳，「竟然連戴姿穎都沒有」、「把麟洋放哪裡」，難道台灣沒有自己的名將嗎？

陳怡君指出，北市有數間運動中心都是由「救國團」所承包，而且從前市長柯文哲時代就一直延續至今，宣傳看板不知道都已經掛了幾年，蔣萬安上任後也不敢吭聲，做任何改變。

陳怡君說，近日台灣隊贏得冠軍，不僅舉國翻騰，更是世界矚目的焦點，且整個寰宇體壇都在爭相討論台灣隊的選手，但北市中山運動中心竟高掛中國羽球選手的看板，簡直是毫不遮掩、赤裸裸的長他人志氣。

陳怡君也說，蔣萬安對台灣運動的支持，根本就是說一套做一套，日前還曾經拋出要在台北市命名「麟洋路」，結果現在看來來真的是「說一套做一套」，支持羽球雙金「麟洋配」只是說說，而宣傳大陸選手卻是身體力行。

北市體育局表示，體育核心精神為打破國界、政治限制，不該以無限上綱的狹隘政治意識形態自我貶低。中山運動中心於2012年與國際體育品牌合作，提供牆面供品牌商佈設旗下運動員照片，又如其他運動中心與品牌商合作，亦有貼掛本國羽球選手戴資穎、王子維及印尼、馬來西亞、丹麥選手等照片，此為合法合規的正常商業合作模式。

另外，國內外知名體育品牌亦會透過贊助等多元形式，於國內各體育場館、重大活動，使用日本球星大谷翔平、美國NBA傳奇球星Michael Jordan照片在各地曝光宣傳，用意均為傳遞各國知名選手努力不懈、勇於挑戰更高表現的運動精神，此為體育的崇高追求，也是國手們在各大賽場上不斷以佳績讓世界看見台灣的關鍵，希望外界勿再以政治侷限台灣體育發展視野。

台北市中山運動中心竟高掛大陸羽球選手的看板，議員批評毫不遮掩、長他人志氣。圖／議員陳怡君提供
台北市中山運動中心竟高掛大陸羽球選手的看板，議員批評毫不遮掩、長他人志氣。圖／議員陳怡君提供
台北市中山運動中心竟高掛大陸羽球選手的看板，議員批評毫不遮掩、長他人志氣。圖／議員陳怡君提供
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北市 運動 體育

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