聽新聞
0:00 / 0:00
環狀線12月10日前復原完成 年底通車還要做這些事
因震災受損的新北環狀線，新北市長侯友宜日前宣布目標年底復始，新北捷運局日前復原9處鋼箱梁後，正在復原附屬設施，目前伸縮縫及水環全數完成、系統機電完成92%，剩餘軌道及隔音牆已達90%完成度，捷運局表示，預計12月10日前完成復原工程交由新北捷運公司復駛前營運測試。
新北環狀線0403地震受損，9處鋼箱梁於全數復位完成後，新北捷運局也全面更換為新優化的盤式支承設施、增設永久防落橋及抗拉拔裝置為第二道防線，雙重保護機制下確保六級強震來襲不再有位移情況。
捷運局指出，新北環狀線復原工程在11月20日最後三跨連續梁一次復位完成後，持續復原連續梁相關的附屬設備，包含軌道、機電、伸縮縫、水環及及隔音牆等，目前各項工作已陸續完成，伸縮縫及水環全數完成、系統機電完成92%，剩餘軌道及隔音牆已達90%完成度。
新北捷運公司表示，目前已完成復駛後之人力配置與測試計畫，待新北捷運局完成軌道復舊後，新北捷運將展開票務、通訊、號誌、供電等系統動靜態測試，並分區段進行區間與全線列車試運轉，包括中和站至板橋站區間動搖測試測試、大坪林站至產業園區站間列車自動行駛功能性測試，以確認功能是否均已恢復正常。
環狀線通車後運量提升部分，新北捷運日前也表示，將推動環狀線沿線優化轉乘接駁服務、時刻表調整、強化在地行銷、推出捷運忠誠旅客的優惠活動等，設法恢復環狀線的運量，提升搭乘旅次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言