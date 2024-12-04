環狀線12月10日前復原完成 年底通車還要做這些事

因震災受損的新北環狀線，新北市長侯友宜日前宣布目標年底復始，新北捷運局日前復原9處鋼箱梁後，正在復原附屬設施，目前伸縮縫及水環全數完成、系統機電完成92%，剩餘軌道及隔音牆已達90%完成度，捷運局表示，預計12月10日前完成復原工程交由新北捷運公司復駛前營運測試。

新北環狀線0403地震受損，9處鋼箱梁於全數復位完成後，新北捷運局也全面更換為新優化的盤式支承設施、增設永久防落橋及抗拉拔裝置為第二道防線，雙重保護機制下確保六級強震來襲不再有位移情況。

捷運局指出，新北環狀線復原工程在11月20日最後三跨連續梁一次復位完成後，持續復原連續梁相關的附屬設備，包含軌道、機電、伸縮縫、水環及及隔音牆等，目前各項工作已陸續完成，伸縮縫及水環全數完成、系統機電完成92%，剩餘軌道及隔音牆已達90%完成度。

新北捷運公司表示，目前已完成復駛後之人力配置與測試計畫，待新北捷運局完成軌道復舊後，新北捷運將展開票務、通訊、號誌、供電等系統動靜態測試，並分區段進行區間與全線列車試運轉，包括中和站至板橋站區間動搖測試測試、大坪林站至產業園區站間列車自動行駛功能性測試，以確認功能是否均已恢復正常。

環狀線通車後運量提升部分，新北捷運日前也表示，將推動環狀線沿線優化轉乘接駁服務、時刻表調整、強化在地行銷、推出捷運忠誠旅客的優惠活動等，設法恢復環狀線的運量，提升搭乘旅次。