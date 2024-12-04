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談財劃法 侯友宜：應合理分配讓人民在地安養

中央社／ 新北4日電

台北市長蔣萬安3日說，地方制度法與現實脫節，「新竹縣市應該要合併」。對此，新北市長侯友宜今天表示，財劃法要因應都市的崛起，合理的分配，讓人民在地樂活、在地安養。

蔣萬安昨天說，從統計電信信令人口資料可看出雙北人口分布，是日間台北、夜間新北；他也覺得地方制度法等立法思維已與現實脫節，造成不公平的分配結果，新竹縣、市應合併成第7都。

市長侯友宜上午在市政會議後，接受聯訪，被問到對蔣萬安上述說法的看法。

蔣萬安認為新竹縣市應合併的理由是，新竹縣、市日間人口數遠大於設籍人數，因高科技產業聚集創造大量就業機會，許多人從周邊縣市通勤上班。

對此，侯友宜說，「家在哪裡，人就在那裡」，這是自古不變的道理。政府對於財劃法要與時俱進，暸解時代的變遷，讓大家獲得合理的分配，讓地方更發展。

他說，都市的崛起與經費的劃分，更應該思考如何在地樂活、在地安養、在地就業跟就學，這才是最重要的目的。

另外，侯友宜被問到韓國總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，但僅約6小時就因國會表決通過解除。

侯友宜說，要記得歷史的經驗，守護民主自由才最可貴，因戒嚴會帶來民生與經濟很大的衝突，國家領導人宣布戒嚴要戒之慎之，心繫國人。這段期間，要考慮在韓國旅遊的台灣人的安全，希望大家都能平安，政府也要採取因應的對策。

侯友宜 新竹

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