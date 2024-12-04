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高齡化挑戰 新北社宅明年將與醫療、學校合作活絡社區

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北社宅成長快速，但隨量多也面臨少子化、高齡化及獨老等挑戰。圖／新北市城鄉局提供
新北社宅成長快速，但隨量多也面臨少子化、高齡化及獨老等挑戰。圖／新北市城鄉局提供

社宅發展也面臨許多挑戰，新北今與日本東京於社宅國際論壇交流，盼借鏡日本過去長期大量管理社宅經驗，彼此學習成長。新北住都中心表示，現面臨少子化、高齡化及獨老等挑戰，明年將與醫院、學校、社福等機構合作開辦課程與服務，讓社宅不只是居住，活絡社區也滿足區民多元需求。

隨人口及都市化發展，社宅需求強勁，隨棟數越來越多也面臨到許多挑戰，新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流。

新北副市長陳純敬表示，台灣社宅相較日本起步較晚，以新北目前管理4800多戶在台灣算多，但跟日本動輒30萬戶、甚至70萬戶還是相差甚遠，硬體上台灣還沒碰到設備更新、拉皮等問題，但未來可能也會碰上，甚至是達到年限做都更，這些都必須超前部署。

陳純敬指出，軟體上則面臨少子化、高齡化、獨老等問題，如何配合社會局、青年局、衛生局等局處找出解方的挑戰是非常大的，而日本在社宅資源配置、社區組織經營等都有豐富經驗，可藉由這次論壇借鏡，彼此學習成長，為新北社宅未來發展奠定基礎。

住都中心執行長錢奕綱則說，今論壇分享單位「東京都住宅供給公社（JKK東京）」1966年就創辦、「住都整備公團（UR都市機構）」更早在一戰後的1920年就存在，社宅管理經驗豐富，尤其近年在少子化、高齡化及獨老等面向努力。

錢奕綱也說，目前新店央北社宅有與耕莘醫院合作，明年開始會以新店央北、土城員和等大型社宅為示範點，將全面與社福團體、醫療機構、學校等合作，比如像是醫護及社福單位進駐，醫療及開設養生課程等，學校也可由教師、青年社團辦活動及課程等，讓社宅不只是居住。

JKK東京總務部長遠藤邦敏分享東京住宅情況及公營租賃住宅政策，包含辦沙龍促進社區交流，以及與大學合作讓學生入住，進而協助社區活動等。UR都市機構福祉推廣部合作建構課長野村淳則說，過去長者晚年最後一站往往是在醫院，他們透過社區力量提供好的服務，讓真正需要的人才到醫院去。

政大地政系教授孫振義認為，社宅從過去弱勢居住需求到現在成為社區核心（Community Hub），社宅內相關機構不是只有照顧到內部居民，而是包含周圍鄰里；政府欲推行的零碳、減災建築等角色，過去需要被動由民間開始，現在則可以社宅為示範點；甚至相關市政，未來都可以社宅為試點。

新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流，新北副市長陳純敬受訪。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流，新北副市長陳純敬受訪。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流，新北副市長陳純敬致詞。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流，新北副市長陳純敬致詞。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流。記者李成蔭／攝影
新北社宅成長快速，但隨量多也面臨少子化、高齡化及獨老等挑戰；土城員和社宅就結合日照中心，讓長者體驗多元活動。圖／本報資料照片
新北社宅成長快速，但隨量多也面臨少子化、高齡化及獨老等挑戰；土城員和社宅就結合日照中心，讓長者體驗多元活動。圖／本報資料照片
新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今舉辦「潮X巢」社宅國際論壇，匯集台日兩地多位專家及學者，對社宅管理及發展做深度經驗交流。記者李成蔭／攝影

新北 日本 社宅

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