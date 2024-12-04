快訊

尹錫悅的6小時政治鬧劇：3天內可能被彈劾和叛國罪？

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

運動中心掛中國羽球選手看板挨批 北市：合法規

中央社／ 台北4日電

議員指出，台北市中山運動中心內掛有中國羽球選手看板，以直條掛幅宣傳，且是從前市府懸掛至今。北市體育局今天表示，運動中心合法規與品牌商合作，如其他運動中心一樣。

民進黨台北市議員陳怡君以質詢資料指出，有民眾發現中山運動中心內竟掛中國羽球選手看板，連名帶姓的以直條掛幅大肆宣傳，且竟是從前市長柯文哲時期懸掛至今，認為北市府在拍中國馬屁。

陳怡君說，中山運動中心羽球場看板不僅未見任何台灣選手，全是中國選手的照片，經查證台北市數間運動中心都被救國團承包，從前市長柯文哲就延續至今，代表宣中國選手的看板已懸掛多年，而市長蔣萬安上任後卻不敢吭聲或改變。

她表示，蔣萬安稱支持台灣運動，但根本是說一套做一套，如先前曾拋出要在台北市命名麟洋路，結果現在看起來沒下文，要求北市府應通盤檢討運動中心內掛中國選手照片且要立即改善。

台北市體育局回應，體育核心為打破國界、政治限制，不該以無限上綱及狹隘政治意識形態自我貶低。

體育局表示，中山運動中心於2012年與國際體育品牌合作，把牆面提供品牌商設旗下運動員照片，又如其他運動中心與其他品牌商合作，有貼掛台灣羽球選手及國際選手等照片，此為合法合規的正常商業合作模式。

體育局指出，國內外知名體育品牌也會透過贊助等形式在各體育場館、重大活動，使用日本職棒球星、美國職籃球星照片宣傳，用意是要傳遞各國知名運動選手努力不懈、勇於挑戰更高表現的精神，此為體育的崇高追求，希望外界勿用政治眼光侷限台灣體育發展視野。

北市府 運動 體育

延伸閱讀

影／蔣萬安提地制法、財劃法跟現實脫節 侯友宜：法令要與時俱進

議員籲增加大巨蛋體育賽事 北市體育局：114年至少50場

議員批北市狼師案慢半拍 發放問卷僅16份

議員揭北市府缺額達3485人 批釀加班數高太血汗

相關新聞

環狀線12月10日前復原完成 年底通車還要做這些事

因震災受損的新北環狀線，新北市長侯友宜日前宣布目標年底復始，新北捷運局日前復原9處鋼箱梁後，正在復原附屬設施，目前伸縮縫...

北市幼兒園腸病毒停課近2千班 雙薪家庭大嘆求助無門

腸病毒疫情一波波，北市今年8個月都是流行警訊期，幼兒園已逾1800班因此停課，雙薪家庭無奈此狀況時不時發生，假不夠請、找...

北市運動中心行銷大陸選手 民進黨議員批：長他人志氣

運動中心常宣傳運動選手，但台北市議員陳怡君指出，有眼尖民眾發現，台北市中山運動中心竟高掛大陸羽球選手的看板，且從柯文哲市...

高齡化挑戰 新北社宅明年將與醫療、學校合作活絡社區

隨社宅發展也面臨許多挑戰，新北今與日本東京於社宅國際論壇交流，盼借鏡日本過去長期大量管理社宅經驗，彼此學習成長。新北住都...

北市跨年+阿妹演唱會 估20萬人

今年北市府跨年晚會將首度遇到在台北大巨蛋辦的天后張惠妹演唱會，市府預估，信義區將迎來逾20萬人潮，可能創下有史以來跨年最...

北市公車撞4機車 連3天超時駕駛

公車駕駛每日駕車不得超過10小時，但北市上月追撞4機車的公車司機，連3天都超過11小時，第4天就肇事，議員直指北市客運超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。