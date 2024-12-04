新北前10月行人死傷 三重281件最多

新北今年行人24小時交通事故死亡人數較去年同期增幅58.3%，且三重區今年至10月行人死傷數達281件最多，學者分析，主因是鄰近傳統市場或夜市等行人熱區，市長侯友宜表示，將加強執法，並透過交通工程等手段引導改善。

侯友宜昨主持道安會報，陽明交通大學的調查報告指出，新北近5年行人事故案，行人交通事故成因近5成行人死傷事故發生在道路中間路段，主要肇因為行人違規穿越、未注意左右來車。今年1到10月行人24小時交通事故死亡人數19人，較去年同期12人，增加58.3%，增幅居6都首位。

行人死傷以65歲以上高齡者占35％最多，其次為55至64歲；大部分肇因是小客車左轉未禮讓、或車輛通過無號誌路口時未停讓。

報告指出，今年行人死傷2051人，較去年1990人次微幅上升，前三高行政區分別是三重、板橋、新莊，以三重區龍門路、重新路一段路廊死傷數最多，主要是鄰近傳統市場或夜市等行人熱區，須徹底檢討。

道安顧問、陽明交大教授鍾易詩提醒，行人事故有高齡化趨勢，可檢討是否動線串連問題，導致行人不願意走到路口、逕自穿越馬路；三重龍門路是主要幹道，要檢視道路意象是否不明顯，以致路人任意穿越道路。

議員李余典指出，三重仁興市場是早期傳統市場，周邊號誌與標線較少，人流、車流多，易與龍門路上的車、人流衝突，建議以強化號誌與標線來改善。

議員王威元說，新北市有成立交通戰情室，每天會分析數據，哪裡會塞、哪裡事故多，卻沒有提出有效配套，包括替代道路等，交通局既然看到問題，就要提出具體解方。

新北交大隊長林泰裕指出，新北以不停讓行人及行人違規重點執法，今年截至10月取締不停讓行人2萬1987件、行人違規1萬6315件，現建置81處科技執法，24處為不停讓行人偵測功能，交通事故較去年同期少53件。