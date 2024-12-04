北市公車撞4機車 連3天超時駕駛

公車駕駛每日駕車不得超過10小時，但北市上月追撞4機車的公車司機，連3天都超過11小時，第4天就肇事，議員直指北市客運超時問題嚴峻。市長蔣萬安表示，安全絕對不能打折，已要求業者補足人力，絕不能超時。

議員曾獻瑩昨質詢指出，11月29日發生公車追撞停等紅綠燈4台機車，他調閱該司機紀錄發現，該駕駛事故前3天的駕駛時數分別是665分鐘、679分鐘、628分鐘，從早上9、10點一路開到午夜11點多才將公車駛回總站準備下班，依「汽車運輸業管理規則」所訂每日最多駕車時間不得超過10小時，該司機已超出上限規定。

曾獻瑩表示，該事件不僅是駕駛問題，更凸顯超時工作、疲勞駕駛造成交通安全問題，市府作為主管機關長期未能有效解決人力短缺與超時工作，在今年客運評鑑報告中，去年甚至有高達7間客運業者在超時駕駛的評估報告裡是0分，讓市民每天暴露在疲勞駕駛的高度交通風險中。

蔣萬安表示，缺工是全國性問題，但不能成為安全疑慮藉口，上月已請公運處要求業者要補足相關人力，絕不能出現違規超時駕駛。

公運處李昆振指出，工時會列稽查項目，制度上確實要檢討，包含路線優化，不將路線拉很長，並依駕駛狀況適當調配，避免有超時精神不濟或有脫班、漏班等。