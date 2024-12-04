北市跨年+阿妹演唱會 估20萬人

今年北市府跨年晚會將首度遇到在台北大巨蛋辦的天后張惠妹演唱會，市府預估，信義區將迎來逾20萬人潮，可能創下有史以來跨年最高人流紀錄，跨年交維將成最大考驗。市長蔣萬安說，必須擬定每年跨年都會遇上大巨蛋演唱會，將定可長可久的跨年交維SOP。

距離跨年剩下不到1個月，北市按照往例，在府前廣場舉辦跨年晚會，碰上張惠妹演唱會，蔣萬安昨在市政會議，請副市長李四川擔任PM統合相關局處。

蔣萬安說，要求局處不能把今年的跨年晚會及大巨蛋演唱會當成特例，必須擬定未來每年跨年都有大巨蛋演唱會，作為慣例來訂SOP，請觀傳局、交通局、捷運公司、產發局規畫人潮疏散，還有整體大巨蛋經濟、帶動產業商圈發展等規畫。

「大巨蛋未來每年跨年應該都會有演唱會，跨年夜20萬人流應該會是常態。」李四川說，今天將邀集相關局處，不管防踩踏、交維、或管制措施都會討論，例如要到淡水、新店就不要搭捷運藍線，北市府會規畫接駁車引導。

交通局長謝銘鴻表示，今年預估會有20萬人以上規模，兩大疏散策略就是「人先、車次」。另外過去跨年人潮以捷運紅線、藍線疏散為主，今年會加開接駁車，將引導人流到綠線，希望綠線能加入疏散角色。