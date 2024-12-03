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議員籲增加大巨蛋體育賽事 北市體育局：114年至少50場

中央社／ 台北3日電

台北市議員苗博雅今天表示，應要求遠雄增加大巨蛋體育賽事場數，回到投標時每年86場規劃。台北市長蔣萬安說，將與遠雄討論。體育局表示，明年至少有50場棒球賽事。

台北市議會今天進行市政總質詢，社會民主黨議員苗博雅指出，遠雄20年前投標台北大巨蛋BOT案時，規劃每年舉辦86場體育賽事，但前台北市長柯文哲任內重新議約後，只剩下每年30至45場體育賽事，「這就是詐騙，騙到標案」。

蔣萬安答詢表示，大巨蛋啟用後，大家都期待會有更多體育賽事，所以接下來將跟遠雄討論，希望營運一段時間後可以增加棒球賽事的比例。

苗博雅要求，應要回到遠雄民國93年得標時提出的標準。蔣萬安表示，將依照合約及投資執行計畫書規定辦理。

蔣萬安提及，日前中職與遠雄協調明年例行賽場次時，遠雄一開始無法滿足中職的需求，市府便找來雙方開會討論，所以今年起將要求遠雄每年年底要提供次年度的場次，供賽事主辦單位安排。

台北市體育局長王泓翔補充，大巨蛋今年辦了58場棒球賽事，明年除了中職例行賽，加上季後賽、明星賽、冠軍賽等至少會超過50場，目前還有幾個球團在接洽中，預期明年的總場次會比今年更多。

此外，苗博雅詢問，大巨蛋屋頂漏水何時會修好。蔣萬安表示，持續要求遠雄積極面對、處理，沒改善完成就會按日計罰至最高新台幣300萬，同時納入年度營運績效考核評估中。

王泓翔補充，遠雄已有在做改善，預期漏水問題會有顯著改善，但無法保證可以100%避免漏水。

苗博雅追問造成漏水的原因，蔣萬安說明，台北市土木技師公會及台北市副市長李四川多次入內勘查，推測大巨蛋量體龐大卻曾停工一段時間，是導致漏水的主要原因之一。

苗博雅質疑，依據市府資料，大巨蛋屋頂鈦板僅停工1年、105年就復工了，市府竟傻傻採信遠雄說法，且大巨蛋是因為未按圖施工而被勒令停工，遠雄無論如何都要為漏水問題負全責，呼籲市府不要放任遠雄甩鍋。

大巨蛋 漏水

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