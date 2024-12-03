新北汐止福德一路無預警停水 影響3萬學生營養午餐

突然無預警停水，沒水可用真的很不方便，在汐止福德一路，在上個月底，四天就停水三次，沿線幾家工廠都沒水可用，其中食品團管團膳公司影響最大，因為，每天要提供3萬份營養午餐給學校，突然停水，餐點差點做不出來，所以，今(3)日新北市議員張錦豪就召集相關單位討論如何改善。

新北市議員張錦豪表示，在中興里福德一路最近一直有民眾及商家反應水壓過低，甚至有幾次停水的狀況，尤其有一家廠家是每天要做3萬3千個營養午餐的業者，11月底發生三次無預警停水，導致作業上來不及因應，今天找了水公司、水利局相關單位一起來會勘，希望就整個社后地區自來水管線老舊或是水量不足的部分要做因應改善。

中興里長蔡振國說，這已經是老問題了，從10年前就提過，中興里位於市中心，有住宅區也有工業區、商辦，用水需求大，但是卻因為位處管線末端，等於別人用剩下的才有得用，再加上新蓋的社區大樓很多，使用的也是管徑大的水管，等水到了中興里，經常水壓不足，再加上水管老舊又小也容易破管，沒水用真的很困擾，已經反應很久，卻遲遲沒有改善，這次希望議員張錦豪能夠協助改善。

張錦豪提到，首先是緊急的部分，如果未來再發生可以聯繫水公司白雲淨水廠，24小時可以啟動北水加壓供水，中期的部分，請水公司另外去規劃從南陽街的自來水管銜接過來，多一個進水點，至於長期針對整個大社后地區的老舊管線汰換，請水公司提報上去，做整體汰換。