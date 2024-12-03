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北市議員批大巨蛋賽事「詐騙」 體育局：明年至少50場體育賽

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大巨蛋舉辦體育賽事。本報資料照片
大巨蛋舉辦體育賽事。本報資料照片

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員苗博雅針對大巨蛋質詢，提出多點「詐騙案」包含得標前後的體育賽事場次竟減半，以及遠雄有意將棒球博物館委外。體育局長王泓翔回應，明年至少舉辦超過50場以上，而博物館的盈虧則是由遠雄自負。

苗博雅調閱遠雄2004年投標大巨蛋計畫，當初寫下每年86場大小體育賽事，到了2011年計畫內也有59.1%，不料，前北市長柯文哲重新議約後，每年體育賽事只剩下30到40場，等同打了對折。

苗博雅說，這完全就是詐騙，等到得標到手後體育賽事卻砍半，之後市府針對這項營運績效扣分，是要以最初得標的86場計算，還是只做到30到40場為準？更質疑難道之後市府也要每年邀集中職和遠雄去協調比賽場次？

另外，苗博雅也針對棒球博物館質詢，原本是遠雄要自營，現在想要委外變成包租公，想要和棒協或相關聯盟收租金，「市府給遠雄大巨蛋的商城、影城、旅館，就是要來補貼棒球博物館和大巨蛋，現在把賺錢金雞母抱走，還把本來虧錢的博物館變成賺錢方法。」

苗博雅強調，市府應要求遠雄除了依約完成棒球博物館後，不得收取租金，且營運虧損要由遠雄負責。

蔣萬安表示，會持續和遠雄溝通更多的體育賽事舉辦，在營運一段時間後，每年提出年度營運計畫，依照督導賽事比例；中職只要提出需求，市府就會召集遠雄、中職召開會議研議。針對棒球博物館一事，要求遠雄三年落實啟用。

王泓翔補充，今年是營運第一年，還沒有提出營運計畫，會在年底要求提出明年度營運計畫，並依此督導，若檢視有沒有達到要求，依照今年大小賽事舉辦58場，算下來明年至少舉辦超過50場以上。

有關棒球博物館，王泓翔說，遠雄若委外，體育局可以督導的是要合理租金，「完全不收不太可能。」盈虧部分則是要遠雄自負。

博物館 苗博雅 體育

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