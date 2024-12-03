新北瑞芳爪峰里共餐甜湯充滿愛 志工手做芋圓新鮮又健康

每週二是瑞芳區爪峰社區銀髮俱樂部的共餐日，每周志工都用心張羅，今(3)日共餐的甜湯紅豆芋圓，裏頭的芋圓和地瓜圓，都是出自這些共餐志工的手，使用新鮮芋頭並且只加上太白粉，手工揉出Q彈的芋圓，這也是社區小農市集的人氣商品，常常搶購一空。

爪峰社區發展協會理事長張信義說，小農市集人氣商品就屬芋圓莫屬，志工們的老道經驗和比例的拿捏，讓芋圓每次都是搶手的商品，這個禮拜六小農市集又要開張，志工們也要加緊趕工做出好吃又美味的芋圓和肉粽，讓更多人可以享用到志工的好手藝。

爪峰里里長簡明慧說，感謝志工們，每個月為了小農市集，準備新鮮食材現做芋圓還有肉粽，社區理事長也會販售自家種的新鮮蔬菜，而小農市集販售所得也將全數提供給社區作為優秀學子獎學金，鼓勵學子好好念書。