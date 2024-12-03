影／蔣巿府每月過半員工常態加班 議員問「會不會太血汗？」

大缺工時代，政府機關無可避免，北市府編制逾4萬員工仍有3485個缺額，增加在職者工作量，議員汪志冰發現蔣市府近2年每月均有超過半數人在加班，直呼「會不會太血汗？」要求市府正視缺額及加班問題。市長蔣萬安承諾，研考會、人事處與公訓處可安排相關課程，讓同仁處理業務更有效率。

汪志冰今天總質詢先是調查市府局處首長晚上7點加班者，現場過半數都舉手，8點、9點還在加班，仍有不少人舉手，她質疑太血汗。汪也說，晚上7、8點離開議會，市府依舊燈火通明，顯然都在辛苦加班。統計蔣萬安任內，各機關去年加班人數每月平均逾2.4萬人、今年至10月平均逾2.2萬人。

她質疑，公務人員加班必須事先填具加班申請單且經主管核准，若未事先申請，也須於期限內提出，逾期不予處理，令人懷疑未申請加班的黑數，甚至有多少員工被「揩油」。

汪志冰指出，截至今年10月，北市府144個機關公務人員編制員額數加上約聘僱人員及職工為4萬2905人，僅13處、0.96%符合編制員額。現有員工共3萬9957人，缺額達3485人、占比8.7%，前五大缺額單位分別是警察局、都發局、產發局、社會局及衛生局，尤其是北市聯醫缺額占衛生局缺額數94%。

她直言，市府機關幾乎每天都是加班狀態，若是員工工作效能不彰，研考會、人事處及公務人員訓練處應設計提升效能的訓練課程；人力不足要補足人員，也可研究AI分攤人力的可能；如何落實員工「離線權」，則應制定規範或原則，保障員工勞動權益。

蔣萬安說，知道同仁加班很辛苦，工作壓力、負荷確實比較重，北市流動率偏高，很多局處招募人才遇到困難，承諾缺額單位列為重點，從待遇、職等、加給等方面改善；強調加班不能超過時數上限，必須給予加班費，絕對不能接受違反相關規定。人事處長張建智說，經統計，一級機關加班比例更重；至於下班仍傳Line，截圖也算加班。

張建智表示，調查900多個離職人員，63%都到職等、升遷較北市好的中央機關，包含2個11職等高升至中央擔任12職等的副署長；北市也積極向銓敘部爭取，建議委任盡量改兼任、二級機關的一級主管提升至9職等、調整官職等配置比例。