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大阪為世博街頭全禁菸 蔣萬安允世壯運27場館全面禁菸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今在議會答詢。本報資料照片
台北市長蔣萬安（左）今在議會答詢。本報資料照片

雙北世壯運明年登場，為了宣揚台北市的進步價值，台北市議員秦慧珠今天質詢建議蔣萬安，比照大阪辦世博會街頭禁菸。蔣萬安今天表示，大阪市府有這樣的宣示確實展現決心，世壯運期間，可以在台北市27處室內外場館，比照大巨蛋全面禁菸。

至於其他縣市的場館，蔣說，也會積極協調，世壯運競賽場館，達成全面室內室外禁菸。

蔣萬安今天赴議會總質詢，秦慧珠表示，她去年大巨蛋試營運期間，發現大巨蛋場外抽菸問題很嚴重，要求市府公告禁菸，又在議會提案大巨蛋禁菸，議會提案通過後，市府公告大巨蛋禁菸。

不過她索資大巨蛋的禁菸，發現執行狀況發現不及格，她舉日前中韓大戰為例，當天3萬4千人進場，以台北市抽菸人口比例7.6％計算，約有2500的吸菸人口進場，當天她就隨便算一算，就看到場外有6個人抽菸，不過索資發現，北市府執法大巨蛋周邊禁菸，3個月僅查到6人，只開罰2人各罰2千元，還有4人跑流程中，執法成效不及格。

對年雙北明年將舉辦世壯運，秦慧珠舉大阪舉辦世博會禁止街頭吸菸為例，要求台北市也該提出進步價值，也應該比照，蔣萬安表示，可以來評估，並且認同大阪有這樣的宣示確實展現決心，會來評估明年世壯運，各個場館全面禁菸。

目前世壯運場館有69處，蔣萬安表示，在台北市有27個場館，包括13處純室內、14處室內戶外都有的場館，會來規畫比照大巨蛋場館內外全面禁菸，至於位於其他縣市的場館也會積極協調，全面競賽場館室內室外禁菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市府 大巨蛋 禁菸 蔣萬安

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