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北市公車追撞4機車疑疲勞駕駛？議員曝已連3天工時超過10小時

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
法定公車每日駕車不得超過10小時，但北市上月29日追撞4機車的公車司機，連3天都超過11小時，第4天就肇事，除駕駛責任外，包含客運業者、市府無法解決人力短缺，導致疲勞駕駛，應想辦法避免民眾暴露在高度交通風險中。記者翁至成／翻攝
法定公車每日駕車不得超過10小時，但北市上月29日追撞4機車的公車司機，連3天都超過11小時，第4天就肇事，除駕駛責任外，包含客運業者、市府無法解決人力短缺，導致疲勞駕駛，應想辦法避免民眾暴露在高度交通風險中。記者翁至成／翻攝

北市公車司機疲勞駕駛問題嚴重，議員指出，法定公車每日駕車不得超過10小時，但上月29日追撞4機車的公車司機，連3天都超過11小時，第4天就肇事，除駕駛責任外，包含客運業者、市府無法解決人力短缺，導致疲勞駕駛，應想辦法避免民眾暴露在高度交通風險中。

市長蔣萬安表示，缺工是全國性問題，但不能成為安全疑慮藉口，上個月已請公運處要求業者要補足相關人力，絕不能出現違規超時駕駛。公運處李昆振指出，制度上確實要檢討，包含路線優化將依照駕駛狀況做適當調配，避免有超時精神不濟或有脫班、漏班等狀況。

曾獻瑩指出，11月29日發生客運追撞停紅綠燈4台機車，他調閱該司機紀錄發現，該駕駛事故前三天的駕駛時數分別是665分鐘、679分鐘、628分鐘，從早上9、10點一路開到午夜11點多才將公車駛回總站準備下班，依「汽車運輸業管理規則」所訂每日最多駕車時間不得超過十小時，該司機已超出上限規定。

曾獻瑩表示，該事件不僅是駕駛問題，更凸顯超時工作、疲勞駕駛造成交通安全問題，而市府作為主管機關長期未能有效解決人力短缺與超時工作問題，且在今年客運評鑑報告中，去年甚至有高達七間客運業者在超時駕駛的評估報告裡是0分，讓市民每日暴露在身邊就有疲勞駕駛的高度交通風險中。

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