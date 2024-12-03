開罰周杰倫演唱會黃牛 平均裁罰50萬元

臺北市政府為打擊黃牛亂象，成立「黃牛防治專案小組」，集合文化局、警察局等多單位力量，聯手售票平台與電信公司，展開全面嚴查違法行為。目前查獲周杰倫演唱會加價轉售案件中，預估裁罰金額為文創法開罰迄今最高，平均一件高達50萬元，甚有單一案件預估開罰最高達264萬元。再次呼籲民眾，請勿加價轉售以身試法，同時若有發現黃牛亦可進行檢舉，最高可獲10萬元檢舉獎金。

文化局表示，針對即將於12月5日開唱的周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，截至11月底收到文化部檢舉黃牛專區檢舉已超過3,000件，顯現國人對於防堵黃牛意識增加。此外，自警察局查緝並移案到文化局已逾百件，目前文化局正依文創法第10條之1第２項等規定辦理查處作業，這批由警察局移來的案件，若經完成調查作業，預估可裁罰金額平均約為票價40倍、裁罰金額平均約為50萬元，其中裁罰超過100萬元有6件，甚而單一案件最高金額預估高達264萬元。

文化局指出，除了持續積極與檢警機關查緝不法黃牛外，因士林地檢署檢察官將囑託主辦方將查扣而得沒收之票券以變價之方式處理，文化局原則尊重主辦單位的決定。本府已針對周杰倫演唱會成立緊急應變中心，屆時也會偕同警察同仁至演唱會辦理場地臺北大巨蛋體育館周遭加強查緝票券黃牛，並宣導黃牛防治觀念。除了黃牛慣犯外，被裁罰案例多是初次犯法的年輕民眾，在被查獲時多懊悔不已，無論是使用朋友帳號購票代售、或在公開平台上載明價格私訊或價格私談，或收取非必要性手續費等行為，不論是否成交，均已觸法。

文化局提醒，切勿為補償搶票的辛勞而有加價轉售的心態，因貪小而失大，不僅觸犯法令，亦將面臨原票價至少10倍以上的裁罰金額。更重要的是，網路上充斥著很多手上可能沒有票券，卻到處兜售票券的詐騙犯！

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