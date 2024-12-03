北市環保局科技執法 打擊關渡社子島露天燃燒

臺北市環保局2日表示，為了於空品不良季節有效遏止露天燃燒對空氣品質造成的危害，該局將自12月10日啟動「士林北投區禁止農業廢棄物露天燃燒稽查專案」，運用科技執法手段，藉由無人機自高空監控，並於關渡平原及社子島區域設置空氣品質感測器，全面加強監測取締，守護市民生活品質。

環保局表示，每年10月至隔年3月為臺灣空氣品質不良季節，這段期間又逢關渡平原二期稻作收割，產生的農作廢棄物如未妥善處理，就地露天焚燒，將使空氣品質進一步惡化，影響環境與市民健康。為了有效遏止露天燃燒對空氣品質造成的危害，環保局近年逐步引進並運用科技手段加強取締作業，尤其是容易發生露天燃燒事件的關渡平原和社子島地區，選定污染熱區設置空氣品質感測器，及利用無人機高空拍攝與監測，藉以迅速發現違規行為並即時採取措施。112年環保局於專案執行期間查獲並告發15件違規露天燃燒。

環保局說明，經過多年努力，大規模焚燒稻草的行為已不復見，違規案件大多是農友清理菜園時為圖作業方便就地焚燒，為此環保局於北投關渡平原地區在二期稻作收割期間特設置22處集中收運點協助免費收運。

環保局提醒，違法露天燃燒廢棄物，經查獲個人最高可罰10萬元，如為公司行號罰款最高更達500萬元。

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