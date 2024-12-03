快訊

中科院九鵬基地藥柱意外燃燒 技師半身燒傷緊急送醫

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

北市環保局科技執法 打擊關渡社子島露天燃燒

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北市環保局2日表示，為了於空品不良季節有效遏止露天燃燒對空氣品質造成的危害，該局將自12月10日啟動「士林北投區禁止農業廢棄物露天燃燒稽查專案」，運用科技執法手段，藉由無人機自高空監控，並於關渡平原及社子島區域設置空氣品質感測器，全面加強監測取締，守護市民生活品質。

環保局表示，每年10月至隔年3月為臺灣空氣品質不良季節，這段期間又逢關渡平原二期稻作收割，產生的農作廢棄物如未妥善處理，就地露天焚燒，將使空氣品質進一步惡化，影響環境與市民健康。為了有效遏止露天燃燒對空氣品質造成的危害，環保局近年逐步引進並運用科技手段加強取締作業，尤其是容易發生露天燃燒事件的關渡平原和社子島地區，選定污染熱區設置空氣品質感測器，及利用無人機高空拍攝與監測，藉以迅速發現違規行為並即時採取措施。112年環保局於專案執行期間查獲並告發15件違規露天燃燒。

環保局說明，經過多年努力，大規模焚燒稻草的行為已不復見，違規案件大多是農友清理菜園時為圖作業方便就地焚燒，為此環保局於北投關渡平原地區在二期稻作收割期間特設置22處集中收運點協助免費收運。

環保局提醒，違法露天燃燒廢棄物，經查獲個人最高可罰10萬元，如為公司行號罰款最高更達500萬元。

聚傳媒

廢棄物 環保局 空氣品質

延伸閱讀

高雄永安地下塑膠工廠今二度大火釀粒狀物汙染 環保局重罰

繼6腳獸出沒…頭前溪左岸廁所電路遭剪斷 竹市府搶修

注意荷包！桃園29處路口科技執法啟用 明年元旦正式開罰

改車還未登記並檢驗？改裝排氣管沒認證 明年開罰5400

相關新聞

議員批大巨蛋賽事「詐騙」 體育局：明年至少50場體育賽

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員苗博雅針對大巨蛋質詢，提出多點「詐騙案」包含得標前後的體育賽事場次竟減半，以及遠雄...

開罰周杰倫演唱會黃牛 平均裁罰50萬元

臺北市政府為打擊黃牛亂象，成立「黃牛防治專案小組」，集合文化局、警察局等多單位力量，聯手售票平台與電信公司，展開全面嚴查違法行為。目前查獲周杰倫演唱會加價轉售案件中，預估裁罰金額為文創法開罰迄今最高，

影／蔣巿府每月過半員工常態加班 議員問「會不會太血汗？」

大缺工時代，政府機關無可避免，北市府編制逾4萬員工仍有3485個缺額，增加在職者工作量，議員汪志冰發現蔣市府近2年每月均...

大阪為世博街頭全禁菸 蔣萬安允世壯運27場館全面禁菸

雙北世壯運明年登場，為了宣揚台北市的進步價值，台北市議員秦慧珠今天質詢建議蔣萬安，比照大阪辦世博會街頭禁菸。蔣萬安今天表...

北市公車追撞4機車疑疲勞駕駛？議員曝已連3天工時超過10小時

北市公車司機疲勞駕駛問題嚴重，議員指出，法定公車每日駕車不得超過10小時，但上月29日追撞4機車的公車司機，連3天都超過...

北市環保局科技執法 打擊關渡社子島露天燃燒

臺北市環保局2日表示，為了於空品不良季節有效遏止露天燃燒對空氣品質造成的危害，該局將自12月10日啟動「士林北投區禁止農業廢棄物露天燃燒稽查專案」，運用科技執法手段，藉由無人機自高空監控，並於關渡平原

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。