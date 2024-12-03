周杰倫首攻蛋網友搶不到票 蔣萬安自曝「太太有跟我吵」

大巨蛋首辦演唱會「周杰倫攻蛋」倒數。議員秦慧珠今天總質詢問蔣萬安，大巨蛋演唱會考驗，市府準備好了嗎？並在議場播放蔣最喜歡唱的「告白氣球」，問蔣會不會去演唱會？大寶有沒吵要看？想不到蔣萬安自爆大寶沒吵，「太太有跟我吵。」

由於許多歌迷買不到演唱會門票，在網路敲碗說要爬下水道、通風口聽周杰倫，秦慧珠說，儘管這是無厘頭問題，但涉及公安，對於這一個多月來網路掀起的「下水道之亂」，蔣萬安則正經八百地回答：昨天他有到下水道視察，沒有經過大巨蛋下方，是沿著光復南路周邊，沒有這樣的問題。體育局長王泓翔也表示，沒有下水道通風口可以進去。

因應大巨蛋首辦演唱會、周杰倫演唱會倒數，蔣萬安今天赴議會總質詢，議員秦慧珠點出五大問題，包括漏水問題、交通問題、黃牛票問題、下水道通風口問題、內外場地禁菸等，質詢蔣萬安，北市府準備好了嗎？

蔣萬安表示，漏水問題遠雄要積極面對，市府一定會要求改善完成，秦追問蔣「保證不漏雨？」否則撐傘看周杰倫演唱會，可以唱周杰倫「聽見下雨的聲音」。蔣說，「我想不會啦，市府會盡全力要求遠雄，遠雄必須要積極面對解決，要做到全面改善。」

另外交通問題，蔣萬安答詢說，他有信心不只交通，還有人潮疏散，都已經請交通局、台北捷運做好相關因應；至於黃牛票，秦慧珠問如果現場有人賣黃牛票怎辦？蔣萬安說，市府一定嚴加查處，現場如果發現，一定是依法嚴辦。警察局長李西河野表示，當天會在現場設置指揮所，有任何狀況就會處理，這次周杰倫黃牛票已經查獲96件，都已經依照文創法裁罰。

秦慧珠今天質詢大巨蛋首場演唱會，先在議場放出周杰倫告白氣球的MV，問有沒有人邀請蔣萬安擔任嘉賓？蔣回「沒有」，不過蔣提到，「我很喜歡告白氣球，也很喜歡周杰倫」。

秦慧珠說，這次周杰倫在台北創下空前紀錄要在大巨蛋開第一場演唱會，對台北市來說，很讓人期待的事情，也會是市府嚴重考驗，蔣萬安說，北市府有信心，大巨蛋辦演唱會經得起考驗。

不過當議員問蔣，大寶沒有來吵聽周杰倫演唱會？蔣竟自爆「沒有，目前還好，大寶沒有來跟我吵，不過我太太有跟我吵，不過沒辦法，我們沒有票。」