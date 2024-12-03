備戰跨年夜大巨蛋開唱人潮 蔣萬安籲搭大眾運輸

北市跨年晚會將在市府前登場，歌后張惠妹同時在大巨蛋開唱，預估屆時市府周邊會有20萬人次以上人潮。市長蔣萬安今天指示研擬疏散方案，呼籲民眾多使用大眾運輸工具。

台北市長蔣萬安今天上午在市政會議裁示，考量今年跨年晚會同時還有大巨蛋演唱會，請副市長李四川協調各局處討論人潮疏散及交通動線，另要擬定一個可長可久的標準作業程序，確保民眾安全。

蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪時說明，隨著大巨蛋可以舉辦演唱會，今年將不會是特例，而是未來每一年跨年的常態，除了這次活動的疏散計畫，也會請相關局處跟遠雄巨蛋公司研擬可長可久的方案。

蔣萬安呼籲，大巨蛋旁邊就是捷運國父紀念館站的出口，參與跨年晚會及演唱會的民眾請多使用大眾運輸工具。

台北市交通局長謝銘鴻補充，預估今年跨年夜在市府周邊會有20萬人次以上的人潮，散場將以「人先於車輛」為最大原則，並加開往返捷運站的接駁車，引導人流到板南線、淡水信義線及松山新店線轉乘。

謝銘鴻指出，管制範圍、時間及詳細作法將在明天召開跨局處會議討論，會用最嚴厲的條件假設、模擬，以民眾安全為優先。

此外，國民黨台北市議員秦慧珠質詢時表示，歌王周杰倫5日就要在大巨蛋開唱，是否有把握交通問題不會出錯。蔣萬安說，市府有信心。

秦慧珠再問，網路上很多人想「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」，市府有無對策。蔣萬安表示，他有去過周邊下水道視察，確認下水道不會經過大巨蛋下方，所以不會有問題。