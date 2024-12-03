估20萬人潮疏散…跨年+阿妹演唱會 李四川明開應變會議

月底就要跨年，今年市府前跨年晚會，首度遇大巨蛋也有天后張惠妹演唱會，加上當天下班尖峰人車潮，恐是跨年交維最大考驗。市長蔣萬安今市政會議提高層級，指示副市長李四川明天召開應變會議，並且要求擬定未來可長可久的跨年交維SOP。

副市長李四川今天下午赴議會備詢前表示，今年跨年遇到大巨蛋張惠妹演唱會，明天將邀集相關局處，不管防踩踏、交維、或管制措施，明天都會討論。李四川表示，大巨蛋未來每年跨年應該都會有演唱會，面對未來跨年夜20萬人流應該會是常態。

李四川說，未來跨年遇到大巨蛋演唱會，龐大人潮疏散都會變成常態，每年跨年都有疏散的經驗，大巨蛋會來增加人數，相關的捷運等都會來引導，例如要到淡水新店就不要搭乘捷運藍線，北市府會規畫接駁車引導。

北市交通局長謝銘鴻表示，的確今年北市府前跨年包括遇到張惠妹演唱會，預估會有20萬人以上規模，兩大策略就是「人先、車次疏散」；還有疏散會以地面層為主，會用這兩個策略作為疏散做法，另外過去跨年人潮以捷運紅線藍線疏散為主，今年會加開接駁車，將引導人流到綠線。

至於是否擴大交通管制範圍？謝銘鴻說，明天也會針對管制範圍再度確認，由於去年人潮疏散到凌晨兩點，謝銘鴻表示，今年預估人潮會更多，用最嚴厲的情境，的確可能會疏散到凌晨三點、四點，一切會以安全為最優先。