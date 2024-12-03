估20萬人潮疏散…跨年+阿妹演唱會 李四川明開應變會議
月底就要跨年，今年市府前跨年晚會，首度遇大巨蛋也有天后張惠妹演唱會，加上當天下班尖峰人車潮，恐是跨年交維最大考驗。市長蔣萬安今市政會議提高層級，指示副市長李四川明天召開應變會議，並且要求擬定未來可長可久的跨年交維SOP。
副市長李四川今天下午赴議會備詢前表示，今年跨年遇到大巨蛋張惠妹演唱會，明天將邀集相關局處，不管防踩踏、交維、或管制措施，明天都會討論。李四川表示，大巨蛋未來每年跨年應該都會有演唱會，面對未來跨年夜20萬人流應該會是常態。
李四川說，未來跨年遇到大巨蛋演唱會，龐大人潮疏散都會變成常態，每年跨年都有疏散的經驗，大巨蛋會來增加人數，相關的捷運等都會來引導，例如要到淡水新店就不要搭乘捷運藍線，北市府會規畫接駁車引導。
北市交通局長謝銘鴻表示，的確今年北市府前跨年包括遇到張惠妹演唱會，預估會有20萬人以上規模，兩大策略就是「人先、車次疏散」；還有疏散會以地面層為主，會用這兩個策略作為疏散做法，另外過去跨年人潮以捷運紅線藍線疏散為主，今年會加開接駁車，將引導人流到綠線。
至於是否擴大交通管制範圍？謝銘鴻說，明天也會針對管制範圍再度確認，由於去年人潮疏散到凌晨兩點，謝銘鴻表示，今年預估人潮會更多，用最嚴厲的情境，的確可能會疏散到凌晨三點、四點，一切會以安全為最優先。
蔣萬安下午赴議會備詢前表示，他上午已經在市政會議，特別請李四川擔任PM統合相關局處，針對今年跨年，因今年還有張惠妹演唱會，要求局處不能把今年的跨年晚會及大巨蛋演唱會當成特例，必須擬定未來每年跨年都有大巨蛋演唱會，訂定一個可長可久的SOP，請觀傳局、交通局、捷運公司、產發局規畫人潮疏散，還有針對整體大巨蛋經濟、帶動產業商圈發展等規畫，這是即刻要做，也會擬定一個與遠雄及未來演唱會主辦單位，一個具體的方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言