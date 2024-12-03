五股賀聖宮落成眾多友宮到場 藍綠熱門市長人選較勁

新北五股賀聖宮今圓滿落成，團拜大典活動吸引各黨派政治人物、各地宮廟前來慶賀，藍綠2026新北市長熱門人選也同場較勁，現場氣氛熱烈。新北市長侯友宜表示，感謝賀聖宮長年公益，也盼藉帝爺公力量讓新北市更進步。

賀聖宮今舉辦「慶成謝土祈安三朝清醮團拜大典」，感謝眾神護佑寺廟竣工圓滿落成，並邀請來自全台近30間的友宮及神尊前來作客，一同分享廟殿落成的喜悅，除侯友宜，各黨派政治人物也到場，包含監察院副院長李鴻鈞、立委洪孟楷、立委蘇巧慧，甚至不少議員跨區前來祝賀，人稱「泰山李媽媽」李子美也到場，大家一同參拜並恭賀廟方，也感謝玄天上帝長年對五股地區的護佑。

侯友宜表示，感謝賀聖宮秉持帝爺公的慈悲精神照顧這片土地，長年推動社會公益，提供五股地區的學子獎助學金，並發放愛心物資及急難救助金予在地弱勢團體，從2017年到2024年，年年榮獲績優宗教團體的表揚，善舉深獲肯定。今天很榮幸參加賀聖宮慶成大典，宮主對於每項活動都親力親為，也希望藉由帝爺公的力量，讓新北市更進步。

五股賀聖宮宮主王美雲表示，賀聖宮自2003年建立，2018年元旦入火安座至今，今年「慶成謝土祈安三朝清醮法會」系列活動即是慶祝廟殿正式竣工。今團拜大典由法師帶領，遵循傳統科儀，透過敬讀祝文及六獻禮等儀式，向眾神答謝寺廟興建期間的庇佑；下午也會舉辦普渡法會，將擺設2000份供品及8000公斤白米。法會結束後，總價值約374萬供品也將捐贈予愛心大平台，照顧當地的弱勢團體。

民政局長林耀長表示，賀聖宮香火鼎盛，是五股地區重要的信仰中心，除在日常生活中提供市民心靈寄託，更秉持玄天上帝慈悲為懷的精神，積極從事地方公益，帶給朋友心靈及物質上的富足；除今上午的團拜大典及下午渡法會外，7日也將舉辦孝親歌唱決賽。