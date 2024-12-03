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彰化美食搬來台北巡禮8天 蔣萬安自曝最愛這道：肥肉愈多愈好

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右3）、彰化縣長王惠美（中）及遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（左2）出席記者會。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（右3）、彰化縣長王惠美（中）及遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（左2）出席記者會。記者邱書昱／攝影

說到彰化美食會想到哪一道？彰化縣府將在地美食、人氣伴手禮，直送到台北市SOGO忠孝館，展開為期8天的彰化美食巡禮。彰化縣長王惠美今天出席記者會，台北市長蔣萬安更透露，自己最愛爌肉飯，「肥肉愈多愈好。」

王惠美表示，首次與台北遠東SOGO忠孝館合作，從即日起到12月10日，為期8天舉辦美食文化巡禮，展售會場上嚴選50家在地品牌，最低有5折優惠，同時也邀集彰化排隊名店，像是蛋黃酥、粉圓、爌肉飯等。

王惠美介紹，活動期間使用SOGO APP的快樂購卡，在彰化展消費可享5大好康活動，消費滿額也有機會吃到「500碗」美食，她笑說，「彰化很有料，只是過去太低調。」

蔣萬安笑說，自己最喜歡吃爌肉飯，尤其肥肉愈多愈好，尤其彰化的爌肉又肥、油量豐厚，每到彰化一定品嚐；這次來到東區SOGO推展美食，周遭又有翻轉過後的東區商圈，以及大巨蛋等人潮，勢必能夠增加買氣。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，說到北市的百貨SOGO可是第一品牌，當中忠孝店更是最高營業，在前陣子的周年慶創下每秒交易五百筆的業績，因此選擇來這裡開展沒錯，「我們也終於等到彰化美食了。」

黃晴雯也說到東區及日後營業的大巨蛋商城，強調東區好、SOGO就會好，這次彰化把人潮聚集，明年的台灣設計展在彰化，也要把人潮帶過去。

台北遠東SOGO忠孝館舉辦彰化美食巡禮。記者邱書昱／攝影
台北遠東SOGO忠孝館舉辦彰化美食巡禮。記者邱書昱／攝影
彰化美食。記者邱書昱／攝影
彰化美食。記者邱書昱／攝影

SOGO 王惠美 美食 蔣萬安

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