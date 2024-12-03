立委賴惠員媒合企業捐流感疫苗 供無公費施打第一線人員

立委賴惠員媒合兆笙資產管理顧問公司今天捐贈2千劑流感疫苗，將由台南市府分配給無法公費接種的警察局、社會局及各校工作人員。賴惠員表示，流感威脅民眾健康，特別冬季更需各界努力守護，強化防疫。

賴惠員說，這批疫苗將專供非公費接種對象的第一線服務人員，包括協勤民力義警、托育機構行政人員、幼兒園司機與廚工等人員接種，提升群體保護力，進而保障整體安全與服務品質。

賴惠員感謝兆笙總經理方詳棋捐贈實際回饋社會，也照顧家鄉，善盡企業社會責任。也感謝市政府各單位在疫苗分配及施打過程積極配合，確保疫苗能夠迅速有效發揮保護作用。