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立委賴惠員媒合企業捐流感疫苗 供無公費施打第一線人員
立委賴惠員媒合兆笙資產管理顧問公司今天捐贈2千劑流感疫苗，將由台南市府分配給無法公費接種的警察局、社會局及各校工作人員。賴惠員表示，流感威脅民眾健康，特別冬季更需各界努力守護，強化防疫。
賴惠員說，這批疫苗將專供非公費接種對象的第一線服務人員，包括協勤民力義警、托育機構行政人員、幼兒園司機與廚工等人員接種，提升群體保護力，進而保障整體安全與服務品質。
賴惠員感謝兆笙總經理方詳棋捐贈實際回饋社會，也照顧家鄉，善盡企業社會責任。也感謝市政府各單位在疫苗分配及施打過程積極配合，確保疫苗能夠迅速有效發揮保護作用。
她說，疾管署統計今年流感併發重症及死亡人數都創10年新高，不能輕忽。呼籲民眾特別是高風險族群，盡速完成流感與新冠疫苗接種。將持續爭取更多資源，提供更全面保障，感謝各界支持與參與。
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