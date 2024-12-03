新北行人交通事故熱區 三重今年已發生281死傷案件奪冠

新北市3日道安會報，陽明交大針對新北市行人交通事故分析指出，有近5成行人死傷事故發生在路段，主要肇因為行人違規穿越、未注意左右來車，其中三重區今年截至10月行人死傷數達281件奪新北行人事故熱區之冠，又以龍門路、重新路一段路廊死傷人數最多，主要是鄰近傳統市場或夜市等行人熱區，須徹底檢討。

新北市長侯友宜在會議上裁示強化執法，更加強教育宣導行人遵守穿越規則，並請交通局、工務局、警察局及各區公所等單位參採北區中心事故分析報告及防制策略，推動新北市道路交通安全相關措施與作為。

陽明交通大學分析新北市近五年行人事故案件，今年行人死傷事故2051人，較112年的1990人次微幅上升，而行人死傷人數前三高行政區分別是三重區、板橋區、新莊區，並好發於冬季12月及1月，近幾年3月及5月有上升趨勢，又以下午尖峰時段最多。

陽明交大指出，今年1到10月新北市行人死傷年齡分布，以高齡者占35％最多，其次是55至64歲人口；而在路口行人涉入事故，大部分肇因是小客車左轉未禮讓行人、或是車輛通過無號誌路口時未禮讓行人

分析結果進一步指出，三重區連續兩年都是行人違規事故熱區，好發地點龍門路、重新路一段路廊，龍門路鄰近仁興市場，附近設有圖書館及公園，部分事故則發生於公車站牌附近，重新路一段附近則有重新市場、三和夜市等。

陽明交大另針對新北市今年20起公車與行人事故分析，行人主要肇因為兒少或高齡者違規穿越道路，公車駕駛主要肇因為分心或未禮讓行人，建議新北在這20件公車與行人事故發生地點，加強取締與宣導，並適當檢視交通工程設施，包括於行人熱區增設人行空間，以保障行人安全。

道安顧問陽明交大教授鍾易詩建議，行人事故有高齡化趨勢，這些熱區可檢討是否行動串連有問題，導致行人不願意走到路口、穿越馬路；三重龍門路是主要幹道，是否道路意象沒明顯到讓路人瞭解不能任意穿越道路，可以從各區主要道路、次要道路重新檢討。

道安顧問陽明交大教授邱裕鈞也說，高齡者事故比例35%，遠高於人口比例，也顯示相關宣導與交通工程需要強化高齡族群友善措施。

新北交大大隊長林泰裕指出，新北市辦理「路口不停讓行人執法專案勤務」，以不停讓行人及行人違規重點執法，今年截至10月取締不停讓行人2萬1987件、行人違規1萬6315件，現行建置81處科技執法地點，24處為不停讓行人偵測功能，交通事故較去年同期減少53件（-5.8%），事故展現成效。