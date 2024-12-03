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青年局邀國際藝術家來台交流 將用街頭塗鴉改造天母棒球場、動物園
街頭塗鴉近年成為國際文化主流，北市青年局12月啟動國內外青年藝術家交流計畫，邀請荷蘭、比利時及西班牙的藝術家進駐北市，進入鄰里田野調查，並與在地文史工作者及社區群體交流，將用塗鴉改造天母棒球場、北市動物園、萬華區頂碩里注入新活力。
青年局所邀請藝術家分別為來自荷蘭的FLEKS、比利時的ENOFone、西班牙的ORBITA，三人塗鴉經驗豐富，將分別進駐天母棒球場、萬華頂碩里、台北市立動物園，與在地居民共同創作嶄新有創意的塗鴉作品。
青年局將在活動期間，舉辦一系列交流工作坊，8日由FLEKS主講「我的名字，塗出風格」，帶領參加者設計專屬簽名，用色彩與線條表達個性；9日ENOFone將帶領社區民眾結合在地文化，設計模板並創作牆面塗鴉，融入萬華區玻璃工廠歷史元素，ORBITA交流工作坊也將擇期舉辦。
青年局表示，近年來塗鴉已從反叛邊緣的次文化，轉為青年主流的自我表現形式，更是展現特色與個性重要舞台，活動以「FLOW」為題，透過藝術家的獨特視角，走入街頭探索城市空間特色，並與在地文史工作者及社區群體交流，與在地青年創作者合作，深化對台北生活空間的觀察與創意表現。
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