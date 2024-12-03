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別錯過！新北耶誕城7、8日上演馬戲、京劇、雜技表演
2024年「GO Party！藝想世界」新北市表演藝術匯演，將在12月7日、8日在新北歡樂耶誕城登場。匯集8團新北市演藝團隊，帶來民族舞蹈、馬戲、演奏、京劇、雜技、現代舞、交響樂及打擊樂等多元類型的精采表演。
新北歡樂耶誕城今年已經開城，文化局規畫「GO Party！藝想世界」表演藝術匯演，12月7日、8日連兩日下午3時30分至5時30分，在新北市政府一樓大廳演出。12月7日邀請紅瓦民族舞蹈團、馬戲之門、隨心所欲樂團及興傳奇青年劇場開演；12月8日則由新象創作劇團、水影舞集、新北市交響樂團及雙子二重奏接續登場。
文化局指出，成立迄今35年的紅瓦民族舞蹈團，曾多次受邀至海外演出；馬戲之門由楊世豪、吳政澤與彭韋翰共同成立，透過實驗與創作來定位台灣馬戲；隨心所欲樂團以多元化題材與觀眾共創即興演奏；興傳奇青年劇場由當代傳奇劇場藝術總監吳興國創立，成員皆是國內優秀的京劇新生代演員，除傳統劇目外亦積極參與新編戲曲演出。
另外，新象創作劇團開創台灣雜技新風貌為目標，曾參與台北聽奧、高雄世運、台北世大運等許多國際大型活動演出；新北市交響樂團現為新北市立新北高級中學駐校藝術團體，推動國內音樂發展；雙子二重奏由雙胞胎兄弟擊樂演奏家簡任廷、簡任佑所組成，活躍於許多音樂節與工作坊。
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