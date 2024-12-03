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新北板橋居民注意 部分地區將停水40小時

聯合報／ 記者李定宇李成蔭／新北即時報導
新北市水利局表示，停水期間，將設置20處臨時供水站及水車隨時待命。圖／新北市水利局提供
新北市水利局表示，停水期間，將設置20處臨時供水站及水車隨時待命。圖／新北市水利局提供

台灣自來水股份有限公司第十二區管理處辦理「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包（5號及8號井繞流管）工程」，預計在12月9日上午9時至12月11日凌晨1時，共計40小時，停供自來水，影響戶數達2萬6352戶。

板橋區南雅南路PSCP管線於民國65年埋設，因曾破管漏水情形嚴重，影響板橋區用戶用水品質，為維持穩定供水，水公司停水施工。

新北市水利局表示，將督促台水公司盡速完工復水，減少停水衝擊，停水期間將設置20處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

水公司提醒，停水時間為12月9日上午9時至12月11日凌晨1時，計40小時。範圍是板橋區：國光里(僅國光路雙號側全)、建國里、漢生里、民權里、社後里（大仁街單號側以南含周邊巷弄）、民安里、香雅里（大仁街單號側全、南雅西路二段 259巷、273巷、287巷含周邊巷弄）、自立里、自強里、光榮里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、挹秀里、流芳里、新興里、湳興里、華福里、華貴里、華興里、華東里（僅南雅南路二段單號側1號至11-全號）、鄉雲里（文華街以北含周邊巷弄）。

停水 新北 水公司

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