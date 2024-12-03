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別觸法！關渡平原二期稻作收割 北市環保局科技執法抓露天燃燒

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣空氣品質不良季節每年10月至隔年3月，又逢關渡平原二期稻作收割，過往北市環保局的無人機第一時間查獲違法露天燃燒行為。圖／台北市環保局提供
台灣空氣品質不良季節每年10月至隔年3月，又逢關渡平原二期稻作收割，過往北市環保局的無人機第一時間查獲違法露天燃燒行為。圖／台北市環保局提供

每年10月至隔年3月是台灣空氣品質不良季節，期間又逢關渡平原二期稻作收割，台北市環保局預告12月10日啟動「士林北投區禁止農業廢棄物露天燃燒稽查專案」，科技執法，全面加強取締，避免產生的農作廢棄物就地露天焚燒，惡化空品。

環保局表示，近年逐步引進並運用科技手段加強取締，尤其是容易發生露天燃燒事件的關渡平原和社子島地區，選定汙染熱區設置空品感測器、利用無人機高空拍攝與監測，藉此迅速發現違規者且即時採取措施，有效遏止露天燃燒危害空品。

環保局指出，經查獲違法露天燃燒廢棄物，個人最高可罰10萬元，如為公司行號罰款最高更達500萬元。去年專案執行期間查獲並告發15件。

環保局說明，經過多年努力，大規模焚燒稻草的行為已不復見，違規案件大多是農友清理菜園時為圖作業方便就地焚燒，因此環保局於北投關渡平原地區二期稻作收割期間，特別在貴子坑溪畔、大業路口、承德路口等22處設置集中收運點，協助免費收運。

環保局說，農友若有清運需求，可聯絡北投區清潔隊關渡分隊（02-28950256)、士林區清潔隊社子分隊(02-28136658），協助送往焚化廠集中處理。

環保局再次呼籲市民和農友勿以身試法，維護環境品質人人有責，共同守護自己的環境品質。

北市環保局人員使用無人機，由空中拍攝監測容易發生露天燃燒事件的關渡平原和社子島地區。圖／台北市環保局提供
北市環保局人員使用無人機，由空中拍攝監測容易發生露天燃燒事件的關渡平原和社子島地區。圖／台北市環保局提供
北市環保局在關渡平原和社子島地區選定露天燃燒汙染熱區設置空氣品質感測器。圖／台北市環保局提供
北市環保局在關渡平原和社子島地區選定露天燃燒汙染熱區設置空氣品質感測器。圖／台北市環保局提供

二期稻作 北投 廢棄物 環保局

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