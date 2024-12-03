別觸法！關渡平原二期稻作收割 北市環保局科技執法抓露天燃燒

每年10月至隔年3月是台灣空氣品質不良季節，期間又逢關渡平原二期稻作收割，台北市環保局預告12月10日啟動「士林北投區禁止農業廢棄物露天燃燒稽查專案」，科技執法，全面加強取締，避免產生的農作廢棄物就地露天焚燒，惡化空品。

環保局表示，近年逐步引進並運用科技手段加強取締，尤其是容易發生露天燃燒事件的關渡平原和社子島地區，選定汙染熱區設置空品感測器、利用無人機高空拍攝與監測，藉此迅速發現違規者且即時採取措施，有效遏止露天燃燒危害空品。

環保局指出，經查獲違法露天燃燒廢棄物，個人最高可罰10萬元，如為公司行號罰款最高更達500萬元。去年專案執行期間查獲並告發15件。

環保局說明，經過多年努力，大規模焚燒稻草的行為已不復見，違規案件大多是農友清理菜園時為圖作業方便就地焚燒，因此環保局於北投關渡平原地區二期稻作收割期間，特別在貴子坑溪畔、大業路口、承德路口等22處設置集中收運點，協助免費收運。

環保局說，農友若有清運需求，可聯絡北投區清潔隊關渡分隊（02-28950256)、士林區清潔隊社子分隊(02-28136658），協助送往焚化廠集中處理。