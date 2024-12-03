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破76萬人 新北滿65歲長者冠六都

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線報導
新北衛生局昨宣布新北百家日照中心達標，將營造讓民眾找的到、看的到、用的到社區長照服務，讓日照中心成為長者第二個家。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局昨宣布新北百家日照中心達標，將營造讓民眾找的到、看的到、用的到社區長照服務，讓日照中心成為長者第二個家。記者劉懿萱／攝影

新北65歲以上高齡者破76萬人，老年數是六都之冠，北市老年人口也逾57萬，老人事務加重，目前業務分散在社會局、衛生局，如何分工常造成混亂及困擾，新北市政府研議成立長照專責單位，力拚在市長侯友宜任內實現。

新北衛生局昨宣布百家日照中心目標達標，安排12位年近百歲長者，身著西裝禮服走秀，侯友宜在台下為他們鼓掌，氣氛溫馨。

侯友宜說，去年已有80家、今年已達108家，2026年要衝上130家日照中心，讓長者能在地安養。新北日照中心在板橋、三重、新店、新莊居多，市府將爭取社宅、都更回饋、容積獎勵公益空間，讓都會區日照中心等待數下降。

市議員王威元說，若成立長照處，將能整合衛政及社政業務，既然侯市長裁示要成立，預估明年有機會兌現承諾，兩局正協調業務切割、預算分配。

王指出，新北2025年預算光長照領域就高達90億，幾乎是補助型預算，預算是否能執行，端視機構量能，各類機構有不同法規要求，又分屬不同局處，盼整合出一套法規，提升長照量能。

「對家屬、長照端來說都是好事。」台灣長期照護關懷協會理事長李惠美說，家屬申請福利資源時，常要去計算衛生局、社會局補助，或仰賴居服員去衡量，選哪種補助較有優勢。對機關端來說，常會遇到資源重疊情況，整合資源對各方都好。

新北衛生局長陳潤秋說，市府正研擬成立長照專責單位，還在整合中，成立時程、層級還未定，力拚侯市長任內達陣。

另，北市目前老年人口數為57萬743人，衛生局及社會局共同推動長照服務，以1966專線為長照服務單一窗口，照顧管理中心依個案需求媒合資源，提供一站式服務，包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、餐飲、輔具、喘息服務等。是否增設新單位專責服務長者，暫未研議。

衛生局 長照

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