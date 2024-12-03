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大巨蛋自行車道 至少44人摔車

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
大巨蛋忠孝東路四段側廣場畫設自行車道，但磁磚地面一下雨就濕滑，去年至今年至少44人在這裡慘摔，議員質疑防滑係數不足。圖／議員柳采葳提供
大巨蛋忠孝東路四段側廣場畫設自行車道，但磁磚地面一下雨就濕滑，去年至今年至少44人在這裡慘摔，議員質疑防滑係數不足。圖／議員柳采葳提供

台北大巨蛋忠孝東路四段側廣場畫設自行車道，但磁磚地面下雨濕滑危險，去年至今年至少44人滑倒摔車。北市體育局表示，當初設計並非規畫自行車道，而是後來畫上，會和遠雄、交工處討論改善方向。市長蔣萬安也允諾，會研議如何改善。

陳情人吳小姐說，日前下雨天，騎YouBike電動自行車行經大巨蛋自行車道，已放慢車速，但因有障礙物需變換車道，一轉動龍頭，就因磁磚材質加上地板濕滑，車輛打滑導致膝蓋、手臂擦挫傷。她說，聽說之前有人摔得更慘。

市議員柳采葳說，去年至今年已知44人滑倒摔車，自行車道鋪面多採高壓混凝土地磚、透水性混凝土地磚、多孔性瀝青混凝土（PAC）、水泥混凝土等材質，但大巨蛋前單車道是陶瓷面磚材質，不符標準，試驗結果，防滑係數介於0.73到0.74間，依「台北市工程施工規範」防滑係數不得低於0.75。

柳采葳呼籲，遠雄應改成防滑材質或上防滑塗料，市府也應檢視所有自行車道安全性，蔣市長說要打造大巨蛋經濟，「但民眾還沒進場就滑倒」，若是國家代表隊棒球員滑倒，市府賠得起？

體育局長王泓翔表示，大巨蛋廣場原未規畫設自行車道，2022年交工處要求遠雄後，遠雄才在既有地磚畫設車道，近日會召集交工處、遠雄會勘，討論如何提升自行車道安全性。

另外，議員還發現，北市大型表演場館置物櫃不足，出現非法寄物攤販的怪現象，民眾消費沒保障，更有逃漏稅問題。蔣萬安允諾，若非官方攤商會依法驅離。

據統計，可容納1.3萬人的小巨蛋僅有144格置物櫃，北藝可容納4694人，置物櫃僅30格，北流能容納5000人，也僅有252格置物櫃，且多數都是小型置物櫃，無法放行李箱。北捷表示，小巨蛋舉辦大型活動會與主辦單位協調，提供置物空間。

大巨蛋 車道 電動自行車

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