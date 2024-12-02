新北藍綠議員齊盯出訪預算 要求市府提侯友宜出訪計畫

多位新北市議員今在審預算案時質詢有關市長侯友宜出訪計畫，不分藍綠都認為，針對國際交流旅費應有更清晰規畫，尤其應該由侯帶隊出訪，才夠有代表性並行銷新北。新北秘書處強調，今年參與多場國際活動，侯出訪涉及諸多因素而無法提早確定，但一定會盡量規畫出訪行程。

新北市議會定期會今開三讀議案第二讀會，多位議員關注城市國際交流旅費，尤其侯友宜原規畫美國總統後出訪美國或英國，但如今整年都還未出訪。

議員黃淑君表示，每年編列200多萬，侯友宜卻都沒有出去，每次相關活動僅有副市長甚至副秘出去，難以代表新北市，且也未找議員一同。議員張錦豪則說，應提供侯友宜及其他副市長明年規畫，否則真的很難以支持該筆預算。石一佑也抨擊，秘書處出訪說不清楚，完全沒計畫。

議員林金結指出，前台北縣長周錫瑋時期是年年出國考察，去國外看一看才能借鏡別國優點。議員黃桂蘭也說，出訪真的是有必要，不能說一直在新北打轉，其實很多面向都非常好，要去做更多規畫。

議員馬見則說，締結姐妹市意義就是要實質交流，並經經驗帶回，議員支持將預算花在刀口上，也藉出訪交流原民文化。議員陳儀君詢問，編了257萬元，若像賴清德一樣到邦交國、及新北姐妹市走一趟要多少錢，也認為目前編列預算太少，應就現有預算提出該如何與姐妹市互動的完整規畫。

秘書處長饒慶鈺強調，今年預算用於8次活動，包含4次國際活動、4次國際會議，這些費用都用於增進與世界城市多邊關係，也可做城市行銷、擴展各項市政交流，一定會盡量規畫出訪行程，但侯友宜要出國較常有變化，其實由其他相關主管代表出訪也很有代表性。

不過眾多議員仍認為需要更清晰的侯友宜出訪計畫或至少國際活動規畫，秘書處解釋，國際交流常受瞬息萬變的國際情勢影響，存在不確定性，且須尊重地主國家之安排和國際禮儀，不宜在對方未公布時提早公布，最終考察地點與細節涉及意願及諸多不確定因素，因此無法事前確認率隊長官、出訪人員、地點，包括市長是否出訪。