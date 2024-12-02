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瑞芳瑞猴自行車道很熱門 沿途輕鬆欣賞好風光

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區的瑞猴自行車道，全線6公里路途平緩，輕鬆易行且風景如畫，適合一日遊的規劃，更讓鐵道迷們流連忘返。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區的瑞猴自行車道，全線6公里路途平緩，輕鬆易行且風景如畫，適合一日遊的規劃，更讓鐵道迷們流連忘返。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區的瑞猴自行車道，以得天獨厚的地理環境、歷史遺跡與自然景觀，成為遊客的熱門選擇。全長約6公里的自行車道由昔日鐵道與隧道改建而成，全線6公里路途平緩，輕鬆易行且風景如畫，適合一日遊的規劃，更讓鐵道迷們流連忘返。

瑞猴自行車道從瑞芳火車站出發，終點抵達猴硐火車站，全線多緊鄰基隆河與宜蘭線鐵路而建。一路平坦舒適，無論是自行車初學者還是親子出遊都能輕鬆駕馭。

河畔的自然美景與清新空氣，讓人騎行間彷彿置身近郊秘境。沿途最特別的體驗，莫過於與鐵道的近距離互動。遊客可以多次目睹火車從旁疾駛而過，體驗與火車「並肩同行」的樂趣，當火車呼嘯而過的瞬間，絕對讓人難忘。

弓橋里里長朱靜琪表示，瑞猴自行車道路段三年前因崩塌而封閉近一年多的時間，開放後吸引許多遊客還有當地居民回訪好幾次，車道有很多民眾散步健走，沿途還有基隆河風景欣賞，是很熱門的自行車道。

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