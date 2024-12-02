北市大型表演場館置物空間不足…場外現非法寄物 蔣萬安允諾加強驅離

周杰倫將於12月5日將於大巨蛋開演唱會，買到票歌迷都相當期待，但議員發現北市大型表演場館都有置物櫃不足問題，導致出現非法寄物攤販衍生，民眾消費既沒保障更有逃漏稅問題。市長蔣萬安允諾，若非官方攤商會依法驅離。北捷也承諾，若小巨蛋舉辦大型活動會與主辦單位協調，提供置物空間。

北市有小巨蛋、大巨蛋、北藝、北流等場館可舉辦大型活動，但展演場館置物櫃與最高容納人數均不成正比，根據統計，可容納1.3萬人小巨蛋僅有144格置物櫃、北藝可容納4694人僅有30格置物櫃、北流能容納5000人僅有252格置物櫃，而且大多數置物櫃都是小型置物櫃，無法放行李箱。

而周杰倫本周四起將於台北大巨蛋舉行演唱會，場館內60格、捷運國父紀念館站32格僅92格，若以周演唱會一場3萬7500人計算，92格置物櫃平均407.6人才能分到一格。

議員柳采葳指出，很多歌迷從外縣市甚至國外遠道而來，一定有行李及包包若置物櫃量能不足恐造成歌迷困擾，先前Super Junior在小巨蛋開唱，主辦方規定禁攜帶行李箱及大型包包，但因置物櫃空間不足場外就出現寄物攤販，成另類商機，但這些攤販不但沒保障，還衍生出強制寄物及逃漏稅問題。

市長蔣萬安允諾，如果是非官方或主辦單位這些攤商，會依法驅離。體育局長王泓翔補充，置物櫃增加要看民眾需求，目前尚未有民眾反映不夠，會請遠雄留意人潮，是否有增設置物櫃需求。