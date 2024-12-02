瑞芳老街大淹水要改善 新北市政府下鄉開說明會

十月初強颱山陀兒所帶來的大雨，造成瑞芳火車站後站成為汪洋一片，因為雨水來不及宣洩，水淹至少20公分，不少位處低窪的家戶和店面也因此成受災戶，今(2)日市府水利局也提出改善方案，並到地方進行說明，兩階段改善預計斥資一億多元，不過還得等至少兩年。

龍安里里長柯瑞和就說，這次市府針對老街和周邊區域排水進行整體規劃，方案看起來似乎可行，不過要等經費到位還有規劃設計，至少得等兩年，民眾就擔心改善前還會再淹水，因此也提出短期的治理方案。

市議員林裔綺表示，十月初的山陀兒颱風，導致瑞芳老街淹水嚴重，當時也第一時間會勘，要找出淹水的原因，這段時間水利局也數度進行踏勘，並著手規劃改善方案。

林裔綺進一步說明，目前規劃第一階段要先改善龍山里區域排水上游的部分，因上游管路錯綜複雜，導致下游的瑞芳老街和龍川里一帶連帶跟著容易淹水，預計斥資八百萬新建雨水下水道改善，第二階段則是推進涵管至基隆河，讓雨水可以直接宣洩，此工程預計斥資上億，等經費到位還有規劃完成就可以陸續進行。