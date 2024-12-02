快訊

英特爾執行長基辛格退休 股價盤前漲逾4%

員工親筆信再控「與霸凌加害者站一起」 台鐵說話了

柴犬每天晚上五點蹲坐門口 飼主難過：抱歉爺爺再也不會回家

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳老街大淹水要改善 新北市政府下鄉開說明會

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
強颱山陀兒所帶來的大雨，造成瑞芳火車站後站成為汪洋一片，市府水利局也提出改善方案，並到地方進行說明，兩階段改善預計斥資一億多元，不過還得等至少兩年。圖／觀天下有線電視提供
強颱山陀兒所帶來的大雨，造成瑞芳火車站後站成為汪洋一片，市府水利局也提出改善方案，並到地方進行說明，兩階段改善預計斥資一億多元，不過還得等至少兩年。圖／觀天下有線電視提供

十月初強颱山陀兒所帶來的大雨，造成瑞芳火車站後站成為汪洋一片，因為雨水來不及宣洩，水淹至少20公分，不少位處低窪的家戶和店面也因此成受災戶，今(2)日市府水利局也提出改善方案，並到地方進行說明，兩階段改善預計斥資一億多元，不過還得等至少兩年。

龍安里里長柯瑞和就說，這次市府針對老街和周邊區域排水進行整體規劃，方案看起來似乎可行，不過要等經費到位還有規劃設計，至少得等兩年，民眾就擔心改善前還會再淹水，因此也提出短期的治理方案。

市議員林裔綺表示，十月初的山陀兒颱風，導致瑞芳老街淹水嚴重，當時也第一時間會勘，要找出淹水的原因，這段時間水利局也數度進行踏勘，並著手規劃改善方案。

林裔綺進一步說明，目前規劃第一階段要先改善龍山里區域排水上游的部分，因上游管路錯綜複雜，導致下游的瑞芳老街和龍川里一帶連帶跟著容易淹水，預計斥資八百萬新建雨水下水道改善，第二階段則是推進涵管至基隆河，讓雨水可以直接宣洩，此工程預計斥資上億，等經費到位還有規劃完成就可以陸續進行。

淹水 火車站 瑞芳 老街

延伸閱讀

新北8組青年創作者赴韓參展 珍奶系列小物融入台灣特色夯

台南永康中山南路豪雨就淹 9日起改善施工民眾路過注意

照顧住宿型機構住民 石崇良：明年預計辦論人計酬方案

新北貢寮國中圍牆施工改善 改通透性保障用路人安全

相關新聞

「一年44人騎車滑倒」大巨蛋廣場防滑係數不足 市府：將會勘改善

台北大巨蛋忠孝東路四段側廣場，有畫設自行車道但磁磚地面下雨濕滑危險，從去年至今年就有44人滑倒摔車，更有民眾只不過轉動龍...

板橋人的回憶！「林園電影城」營業至年底 曾一度停業這次真的撐不住了

新北板橋「林園電影城」不只是知名二輪戲院，也是在地人回憶，過去疫情期間曾暫停營業過，去年副業讓不少民眾安心，直呼要用新台...

周杰倫開唱倒數…文化局查黃牛 預估單一案件最高罰264萬

天王周杰倫將於這周於大巨蛋開唱，文化局嚴陣以待黃牛案件，目前依文創法辦理查處作業，預估如果可裁罰的金額，平均為50萬元，...

又見不實活動 野柳地質公園呼籲勿信假訊息

近來有多間農場被假冒舉辦假活動，就連國際觀光客最愛到訪的野柳地質公園也受害。一個名為善心無邊界的臉書專頁貼出野柳地質公園在12月7日週六要舉辦野柳石光活動，推出抽獎加上雙主菜便當的亮點吸引民眾參加，不過這些通通都是假訊息，野柳地質公園也呼籲民眾千萬別被騙！

地面反潮濕滑 汐止江北活動中心地下室盼裝冷氣

汐止桌球協會這幾年來都會在江北市民活動中心地下室打球，只是汐止多雨，再加上地下室本來通風就不好，地面經常濕滑，打球容易滑倒，所以，桌球協會一直希望能夠加裝冷氣，只是卡在電壓不足沒辦法改善，所以，今(2)日立委廖先翔就召集台電、公所等相關單位人員現場會勘，討論如何解套加裝冷氣的問題。

大車轉彎後輪壓上人行道 汐止中興、福德二路改善中

汐止區中興路上人車不少，其中在福德二路口，因為，路口人行道與柏油路面幾乎沒有落差，許多大車、公車在轉彎時，後輪經常會開上人行道，相當危險，民眾說根本是行人地獄，而在之前的會勘後，新北市政府正在進行改善工程，還給行人更安全的通行環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。