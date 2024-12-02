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大車轉彎後輪壓上人行道 汐止中興、福德二路改善中

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區中興、福德二路大車、公車在轉彎時，後輪經常會開上人行道，相當危險，新北市政府正在進行改善工程，還給行人更安全的通行環境。圖／觀天下有線電視提供
汐止區中興、福德二路大車、公車在轉彎時，後輪經常會開上人行道，相當危險，新北市政府正在進行改善工程，還給行人更安全的通行環境。圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路上人車不少，其中在福德二路口，因為，路口人行道與柏油路面幾乎沒有落差，許多大車、公車在轉彎時，後輪經常會開上人行道，相當危險，民眾說根本是行人地獄，而在之前的會勘後，新北市政府正在進行改善工程，還給行人更安全的通行環境。

民眾說，原本中興路跟福德二路口，很多公車轉彎的時候，因為，之前都沒有高低差的設計，所以，公車、大車的後輪都會壓到人行道，造成行人的傷害，很感謝中興里長蔡振國爭取，現在路口人行道都有提高高度，公車後輪就沒辦法開上人行道，減少對行人的傷害，這個設計非常好，也能減低汐止行人地獄的惡名。

中興里長蔡振國表示，是一個不安全的十字路口，很多里民在反應，人行道跟柏油路面是平行的，沒有高低差，有些公車轉彎時就跑到人行道上，造成等紅綠燈的行人相當危險，所以，在請市府交通局來會勘後，已經在施工改善，讓路口人行道與路面有高低差，讓行人等紅綠燈比較安全，不然，公車轉彎有視線死角，很危險，另外，斑馬線位置也會做調整。

人行道 公車 汐止 行人地獄

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