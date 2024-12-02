地面反潮濕滑 汐止江北活動中心地下室盼裝冷氣

汐止桌球協會這幾年來都會在江北市民活動中心地下室打球，只是汐止多雨，再加上地下室本來通風就不好，地面經常濕滑，打球容易滑倒，所以，桌球協會一直希望能夠加裝冷氣，只是卡在電壓不足沒辦法改善，所以，今(2)日立委廖先翔就召集台電、公所等相關單位人員現場會勘，討論如何解套加裝冷氣的問題。

汐止桌球協會前理事長吳健良說，因為目前打球場地是在地下室，環境是非常好，但是到了反潮季節的時候，地面會嚴重濕滑，造成會員打球會跌倒，真的蠻危險，雖然，之前里長都有幫忙申請了一台除濕機跟排風扇，但還是沒有辦法解決潮濕的問題，也看過別的場地，最主要是要透過冷氣才有辦法解決潮濕的問題，所以，希望立委廖先翔能夠幫忙，請台電協助解決電力問題，這樣冷氣應該就有辦法裝設，也希望裝了冷氣之後，讓汐止區有一個很好的桌球運動的場地，希望推動汐止桌球運動。

江北里長謝祚敏指出，很感謝各單位今天來關心，因為這一棟建物是以前老舊的線路，現在如果要使用冷氣等電器設備，建議從外線拉過來，獨立一個電箱，水電切割分離，讓電壓能夠負荷。

立法委員廖先翔表示，在汐止有一群熱愛打桌球的好朋友，之前都是在中正市場路口的汐止區調解委員會地下室在打球聯誼，但因為是海砂屋，後來拆除了，所以，也找到江北市民活動中心地下室打球，桌球是一項老少咸宜的運動，非常多人參加，只是場地是在地下室，先天條件本來就不足，比如說夏天比較悶熱、冬天非常潮濕，其中地上潮濕，對於打球來說非常危險，容易會跌倒。

廖先翔提到，先前協會有跟汐止區公所討論過要加裝冷氣，除了經費的問題，最大的問題是電力已經超過能夠負荷的容量，所以，今天特地找台電來會勘，台電也提出很明確的解決方案，因為目前活動中心用電是跟旁邊自來水加壓站是共同的，導致現在的使用量已經到達上限，未來只要去申請容量增加，就會把自來水跟活動中心的用電量拆開，讓活動中心就有很多容量可以增設冷氣等等除濕的電器設備，會勘後先請公所跟台電申請，電力部分先解決，後續設備部分，再來看是中央或是地方政府一起來共同解決，營造一個更好的運動環境，鼓勵大家多多出來運動。