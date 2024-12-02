又見不實活動 野柳地質公園呼籲勿信假訊息

近來有多間農場被假冒舉辦假活動，就連國際觀光客最愛到訪的野柳地質公園也受害。一個名為善心無邊界的臉書專頁貼出野柳地質公園在12月7日週六要舉辦野柳石光活動，推出抽獎加上雙主菜便當的亮點吸引民眾參加，不過這些通通都是假訊息，野柳地質公園也呼籲民眾千萬別被騙！

野柳地質公園副總林俊毅說，野柳石光活動為野柳地質公園一年一度的夜間開園，加以光雕投影秀的重頭戲，確實每年都會舉辦，不過實際來看看這個活動訊息，本該每年6、7月舉辦的活動卻辦在年底，而且還是下午時段，天還光亮就說要讓參加民眾感受到夜間燈光秀的享受，實在是讓人有些疑惑。

不只是破綻百出的活動訊息打著野柳地質公園的名號，過去還被其他粉絲專頁直接冒名，園區除了採取對專業與活動進行檢舉，加速假訊息的下架，也還是希望民眾可以多加留心注意，千萬不要受騙上當，造成個資與金錢的損失。