推廣申請露營場合法化 新北首推露營場短片助業者合法營業

為推廣輔導露營場合法化，新北觀旅局製作一分鐘露營場輔導短片，透過動畫中可愛「樹人」帶動，宣傳合法露營場三步驟，包含了解土地類別、申請土地許可、申請露營場登記等，透過簡單易瞭的方式讓有意願的業者取得合法營業。

觀旅局長楊宗珉表示，隨國人露營享受悠閒生活潮流興起，新北市郊區也隨之興起許多露營區，為考量國人露營安全，新北訂定「新北市露營場地設置登記作業流程」，希望能引導建立一個安全、永續的露營市場，滿足社會大眾的需求。

楊宗珉說明，為加深民眾記憶，新北市政府觀光旅遊局將申請露營場設置流程製作成輔導短片，讓民眾可更簡易了解申請流程及加深記憶，同時也與知名戶外露營品牌VisionPeaks合作結合2024新北歡樂耶誕城，連48天於市府大廳設置超大奇幻露營帳篷場地，讓民眾近距離瞭解露營活動樣態及裝備，同時瞭解露營樣態及選合法露營場的重要性。

觀旅局補充，新北好山好水好風景，適合假日攜家帶眷到新北走走或露營，而選擇合法露營場更為重要，民眾可以在交通部觀光署露營區資訊查詢專區搜索合法露營場地，讓出外旅遊更安心，享受大自然。此外，對申請合法露營場有興趣的民眾也可致電觀旅局，將有專人協助。