「一年44人騎車滑倒」大巨蛋廣場防滑係數不足 市府：將會勘改善

台北大巨蛋忠孝東路四段側廣場，有畫設自行車道但磁磚地面下雨濕滑危險，從去年至今年就有44人滑倒摔車，更有民眾只不過轉動龍頭閃避障礙物，車輛就打滑被壓住，還遭保全調侃不是第一個。體育局表示，當初設計並非規畫自行車道，而是後來才畫上，會和遠雄、交工處討論改善方向。

陳情人吳小姐指出，日前下雨天騎車行經大巨蛋自行車道，雖當天是騎Ubike電動自行車，但是當天天雨路滑，自己已經放慢速度騎，沒想到騎車到一半，自行車道有障礙物使得他必須變換車道，但剛專龍頭，就因磁磚材質加上下雨天地板濕滑，整台車打滑摔倒，壓在她身上，西裝整個破掉，膝蓋手臂都有擦剉傷，狼狽不堪。

吳小姐說，事發當下周遭保全、店員都趕忙過來扶他，保全看到她的傷勢還回她「你很幸運」，直言不只她曾在這裡摔車，甚至有更嚴重的狀況，認為除了地板材質有問題外，現場也沒有標示地板濕滑等提醒標語，該地板材質就連走路都有可能會滑倒，相當不便。

議員柳采葳表示，從去年至今年統計就有44人滑倒摔車，自行車道大多採用鋪面有高壓混凝土地磚、透水性混凝土地磚、多孔性瀝青混凝土（PAC）、瀝青混凝土、水泥混凝土等材質，但大巨蛋前腳踏車道是陶瓷面磚材質，已不符標準，且防滑係數依「台北市工程施工規範」不得低於0.75。但「大巨蛋地磚報告防滑性試驗結果」顯示該地防滑係數介於0.73到0.74之間，

柳采葳呼籲，遠雄應把大巨蛋自行車道改成防滑材質或上防滑塗料，市府也應同時檢視所有自行車道的安全，否則蔣萬安說要打造大巨蛋經濟，「但民眾還沒進場就滑倒了」，若今天是國家代表隊棒球員滑倒，市府賠得起嗎？

體育局長王泓翔表示，大巨蛋廣場磁磚當初規畫是符合標準，最初並沒有規畫廣自行車道，2022年交工處有要求遠雄畫設自行車道，遠雄才在既有地磚畫設車道，體育局作為督導單位近日會召集交工處、遠雄共同會勘，會來探討如何改善自行車道，降低民眾意外發生。

市長蔣萬安也允諾會來研議若無法改善就因取消自行車道或針對安全性加強改善。